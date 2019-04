Reddito di cittadinanza/ Taglio 20% su somme non spese ma dopo decreto ministeriale

Qual è la situazione al 26 aprile in merito al reddito di cittadinanza? A ripercorrere i numeri del sussidio è Il Sole 24 ore che spiega come le domande presentate siano state quasi un milione, precisamente 946.569, con la Campania in vetta, seguita da Sicilia. Si mantengono sopra le 80 mila richiesta Lazio, Puglia e Lombardia, mentre i numeri più bassi si registrano in Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige e Molise. In merito ai canali usati per la presentazione della domanda, i preferiti restano i Caf, seguiti poi da Poste e patronati. Ma quante pratiche sono state “liquidate”? Al 19 aprile si parla di 337mila degli importi erogati per il reddito di cittadinanza (ovvero il 71% delle prime 472.970 domande elaborate dall’Inps) superano i 300 euro. Il 50% si trova nella fascia tra i 300 ed i 750 euro mentre il 21% delle somme superano i 750 euro. Infine, nella fascia tra i 40 ed i 50 euro la percentuale è del 7%. Come sappiamo, la somma presente sulla carta reddito di cittadinanza va spesa entro il mese seguente all’accredito. La domanda dei cittadini resta però una: cosa accade se entro i termini stabiliti dal dl 4/2019 non si spende tutto il denaro?

REDDITO DI CITTADINANZA, TAGLIO 20% SU SOMME NON SPESE: COME FUNZIONA

Secondo la legge che regola il reddito di cittadinanza, il beneficio previsto dal sussidio “è ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione”. Tuttavia, spiega Il Sole 24 Ore, sarà un decreto del ministero del Lavoro a stabilire le modalità con le quali saranno eseguite le verifiche sugli importi della carta. Al momento non esiste alcun decreto in merito e fino ad allora non ci sarà alcuna decurtazione delle somme non spese. Dopo la sua emanazione, invece, in base a quanto stabilito dalla legge si assisterà alla sottrazione del 20% del beneficio erogato non speso o non prelevato. Percentuale ben evidenziata anche nel modulo di domanda per il reddito di cittadinanza nella quale si legge che “il beneficio deve essere ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la sottrazione del 20% del beneficio non speso o non prelevato”. Come spiega l’Inps, interpellata dal Sole 24 Ore, “la norma fa riferimento ad un taglio non superiore all’importo del beneficio non speso, taglio che non può, inoltre, superare il 20% della somma erogata nel mese in cui avviene la decurtazione”.

