RIFORMA M5S-LEGA: “RISORGONO” LE PROVINCE/ Ma è scontro: Di Maio, “no poltronifici”

Nuovo giorno, nuovo potenziale scontro tra Lega e M5s. Questa volta l’oggetto del contendere è il “ritorno” delle Province frutto dell’ultima bozza delle Linee guida per la riforma degli enti locali cui hanno lavorato i due partiti di governo. Entrambi. Una sottolineatura che è d’obbligo dal momento che dopo mezzogiorno è arrivata però la presa di distanza dal provvedimento da parte di Luigi Di Maio. Ma facciamo un po’ d’ordine, la bozza che alimenta le nuove tensioni all’interno dell’esecutivo, secondo quanto anticipato da “Il Sole 24 Ore”, recita:”La Provincia ha un presidente, eletto a suffragio universale dai cittadini dei Comuni che compongono il territorio provinciale, coadiuvato da una giunta da esso nominata”. A “coadiuvare” il presidente vi è poi il “Consiglio, avente poteri di indirizzo e controllo, eletto a suffragio universale”. Una riforma delle Province che riaprirebbe la corsa a circa 2.500 posti fra consiglieri, assessori e presidenti.

RIFORMA M5S-LEGA, “RISORGONO” LE PROVINCE

Ed è proprio qui, sui costi della politica che tornerebbero ad aumentare di pari passo con l’arrivo del “governo del cambiamento”, sul ritorno delle province vecchio stampo, che sorge l’inghippo tra Lega e 5 Stelle. Nonostante al tavolo tecnico in rappresentanza dei grillini abbia presenziato la viceministra all’Economia, Laura Castelli, il capo politico Luigi Di Maio ha lasciato intendere di essere contrario ad un tipo di riforma degli enti locali così strutturato: “Per me le Province si tagliano. Punto. Ogni poltronificio per noi deve essere abolito. Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari”. Come riportato dall’Huffington Post, però, fonti della Lega – che quel testo lo ha partorito e lo rivendica – precisano:”Le linee guide sono state condivise, se è cambiato qualcosa lo dicano i grillini”. Dal Carroccio, dunque, si tiene il punto precisando inoltre che l’elezione diretta degli organi provinciali viene ritenuta una forma di “piena dignità”. Come andrà a finire?

