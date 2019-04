Salva Roma, Lemmetti “città può fallire in 3 anni”/ Assessore Raggi “serve Decreto”

È l’attuale braccio destro della sindaca Virginia Raggi nonché Assessore al Bilancio e al Coordinamento Strategico delle Partecipate, si chiama Gianni Lemmetti e da oggi è colui che verrà ricordato per “l’allarme rosso” lanciato sulla Capitale dopo lo stralcio del Salva Roma nel burrascoso Consiglio dei Ministri. In una intervista al Messaggero oggi, l’assessore annuncia in sostanziale schiettezza: «Dal 2021 il bilancio di Roma inizierà a scricchiolare, poi ci sarà il crollo. Senza un intervento in Parlamento al decreto Crescita e in particolare alla norma Salva Roma, lo Stato fra tre anni dovrà sopportare il buco della gestione commissariale». Secondo Lemmetti, questi calcoli sono la sostanziale riprova che la norma ipotizzata dal Governo (e messa a punto dalla stessa Raggi con la Viceministro dell’Economia Laura Castelli) «era sana e giusta». L’obiettivo del Salva Roma sarebbe quello di pagare meno interessi sui debiti con le banche e per farlo i tecnici del Mef hanno pensato di assorbire internamente il debito del Campidoglio per poterlo gestire al meglio essendo un creditore assai più affidabile e solido rispetto al mezzo disastro Comune di Roma (in quanto a conti finanziari, ndr). 12 miliardi di euro che “ballano” e che hanno scatenato la lite furiosa tra Lega e M5s con Salvini che si è rifiutato, per ora, di assorbire il debito di una città Governata secondo lui «poco e male» dalla giunta Raggi.

L’ALLARME SUL SALVA ROMA

La Capitale che rischia di fallire in 3 anni è però un punto nodoso che nessun Governo può realmente “tralasciare” e non solo perché Roma è il simbolo dell’Italia all’estero: Lemmetti si augura che in sede di conversione del decreto, il Parlamento possa intervenire per sanare lo scontro avvenuto in CdM due giorni fa. Su tale buon esito del Salva Roma è intervenuto anche il Presidente della Camera, Roberto Fico, spiegando come «Una manovra sul debito è auspicabile. Poi, se alcune questioni possono essere estese ad altri Comuni bene ma non mi sembra ci sia niente di strano ed atipico nell’aiutare Roma in modo corposo anche perché tanti Comuni hanno già avuto comunque degli aiuti». Inoltre Fico avverte la Lega, «Il Parlamento chiaramente dibatterà di questi temi – afferma – è sovrano e deciderà che tipo di modifiche fare alle leggi che arrivano dal Governo». L’allarme rosso arriva da un semplice calcolo fatto dal Mef: il tanto discusso “Colosseum bond” (il Boc, una obbligazione da 1,4 miliardi di euro emessa dal Comune di Roma nel 2003 e che scadrà nel 2048) non è più possibile da tenere a basa con le sole tasse dei romani più il contributo che già ora lo Stato (dopo la decisione dell’allora Governo Berlusconi) paga al Campidoglio. Solo ieri la sindaca Raggi aveva mandato un messaggio diretto al Ministro Salvini dicendo che il “Salva Roma” in realtà è un Salva Italia: un giorno dopo il suo assessore dice, forse più sinceramente, lo stato attuale (grave) delle cose..

