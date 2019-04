Salvini, 25 aprile anti-Mafia in Sicilia/ “Guerra a Cosa Nostra” ma Di Maio su Siri..

Lo aveva detto e lo ha fatto: discostandosi dagli altri responsabili del Governo oltre al Presidente della Repubblica, Matteo Salvini ha scelto di non presenziare alle commemorazioni per il 25 aprile nella Festa della Liberazione ed è invece volato in Sicilia a Corleone per una intera giornata dedicata alla lotta conto la Mafia. Un doppio colpo mediatico: in primis, non allinearsi al M5s in un momento di massima tensione politica ribadendo che la Liberazione non è un mero trionfo “rosso partigiano” bensì una vittoria allargata anti-fascista che comprende anche cattolici, monarchici e Brigata Ebraica. In secondo luogo, Salvini con il suo 25 aprile anti-Mafia ribadisce l’assoluta lontananza della Lega da ogni possibile “macchia” come invece avanzato senza censure da Di Maio e dai M5s dopo l’infuocato caso di Armando Siri. «La lotta a camorra, ‘ndrangheta e mafia è la nostra ragione di vita. Mi piacerebbe che quella di oggi fosse una giornata di unione, rispetto, memoria, pacificazione nel nome dell’Italia che verrà»: secondo Salvini la guerra a Cosa Nostra e alle altre mafie deve essere la principale battaglia del Governo e il collega vicepremier Di Maio, sfruttando proprio questo passaggio riferito dal Ministro degli Interni, lo bacchetta a distanza «allora insisti per far dimettere Siri».

DI MAIO VS SALVINI: “VAI IN SICILIA MA NON ELIMINI LE OMBRE”

Dallo scontro interno al Governo non se ne esce e nonostante il diverso 25 aprile passato da Salvini e Di Maio, non mancano le stoccate e “punzecchiature” tra i due vicepremier. «Sono qui per dire che la mafia la vinciamo: possono cambiare pelle, fare affari, controllare appalti ed energie, ma siamo più forti noi, li andiamo a scovare lì dove sono. Questo Comune, questa regione, questo governo sono disposti ad andare fino in fondo. Non ho paura», ha ribadito il leader della Lega da Corleone dove oggi ha inaugurato il nuovo Commissariato di Polizia, mentre il resto d’Italia celebrava il 25 aprile antifascista «Stamattina mi sono alzato con quattro striscioni che inneggiano alla mia morte. Ma non sono qui a piangere e a frignare. Anzi, fossi nello spirito dei partigiani, prenderebbero a schiaffoni quei 4 deficienti. Vorrei che questo 25 aprile fosse la giornata della memoria e dell’unione», ribadisce Salvini nella conferenza stampa finale. Da Roma intanto Di Maio lo citava ampiamente anche se indirettamente: «Siri si deve dimettere da sottosegretario e se non lo fa, chiederemo a nome del governo che lo faccia, anche al presidente del Consiglio, perché noi lo abbiamo disinnescato in qualche modo, togliendogli le deleghe ma quella è un’indagine di corruzione che riguarda anche fatti di mafia». Infine, ancora più diretto, sempre Di Maio «Puoi anche andare a Corleone a dire che vuoi liberare il Paese dalla mafia, ma devi evitare che la politica abbia anche solo un’ombra legata a inchieste su corruzione e mafia».

