Salvini contestato a Bergamo/ Vigili Fuoco rimuovono striscione “non sei benvenuto”

Il Ministro degli Interni Matteo Salvini, incassata la sconfitta ai ballottaggi delle Elezioni siciliane, riprende la campagna elettorale in vista delle Elezioni Europee e fa visita ai territori vicino a Bergamo dove però – come sempre più spesso accade in giro per l’Italia, con i media subito reattivi nel mostrarlo – non sono mancate polemiche e qualche contestazione. Su tutto, uno striscione con la scritta “Non sei il benvenuto” è stato affisso fuori da un balcone di una normale casa privata a Brembate: la polemica nasce però dall’intervento dei Vigili del Fuoco che tramite una gru-autoscala hanno fatto rimuovere il vessillo anti-Salvini dopo la chiamata fatta da alcuni manifestanti pro-Lega. Le immagini dello striscione e della sua rimozione sono state postate poi su Facebook dal gruppo SiAmo Brembate Grignano, riprese immediatamente dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori: «Questa mattina per l’arrivo del ministro dell’Interno Matteo Salvini a Brembate un cittadino ha voluto pacificamente e legittimamente esprimere il proprio dissenso esponendo uno striscione dalla propria abitazione privata. Per rimuoverlo sono stati scomodati i Vigili del Fuoco pagati con le tasse di tutti i cittadini per consentire campagna elettorale a una lista che poi propone la riduzione delle tasse!».

STRISCIONE ANTI SALVINI RIMOSSO, L’IRA DI GIORGIO GORI

La polemica contro l’intervento delle forze dell’ordine scatenato il gruppo vicino al centrosinistra che infatti sentenzia in fondo all’appello sui social: «E’ questa la democrazia che vogliamo? Sono questi i rappresentanti che vogliamo alla guida di Brembate e Grignano?». La vicenda “infiamma” la giornata elettorale di Salvini che, tra liti interne al Governo e sondaggi non più “ottimi” come qualche settimana fa, vive momenti in chiaroscuro in vista del voto per le Elezioni Europee del prossimo 26 maggio. A rintuzzare però la polemica sullo striscione, ci pensa ancora il sindaco (Pd) di Bergamo Giorgio Gori che sempre su Twitter avanza «stamattina alle 9 Salvini parlava a Brembate (Bergamo) a un’iniziativa di partito. Una signora ha esposto alla finestra uno striscione. Poco dopo lo striscione è stato rimosso dai vigili del fuoco. Domando: chi ha dato loro l’ordine di intervenire? A che titolo?». Il leader della Lega, mentre parla nel comizio di Zingonia qualche minuto più tardi, replica alle domande sullo striscione: «Non ne so niente, basta che non ci siano problemi di ordine pubblico, che non si metta in pericolo la sicurezza dei cittadini o delle forze dell’ordine, poi ognuno scriva quello che vuole. Se comportano problemi per l’ordine pubblico sì, se uno dice Salvini è brutto, chi se ne frega, de gustibus…».

