Salvini “foto con mitra? Polemiche sul nulla”/ Crisi Governo “non da Lega. Ma M5s..”

«La foto col mitra su Facebook? Sono polemiche fondate sul nulla»: così il Ministro degli Interni Matteo Salvini da una piazza di Pinzolo questa mattina (dove si trova per qualche giorno di vacanza, ndr) prova a spegnere le polemiche esplose ieri per il post lanciato dal suo spin doctor Luca Morisi. «Stamattina ho pubblicato la foto di tre peluche che porto in gita a Campiglio con mia figlia e hanno polemizzato anche sui peluche, quindi vuol dire che se la sinistra si attacca alle foto per polemizzare ai peluche, ai mitra o al pane e Nutella vuol dire che stiamo lavorando bene» aggiunge ancora Salvini nella folla leghista da cui, una volta di più, rilancia la corsa verso le Elezioni Europee. L’autentico snodo politico sarà proprio quel 28 maggio prossimo, dove anche le crisi di Governo potrebbero “sanarsi” o definitivamente “esplodere” creando la caduta dell’esecutivo Conte come molti analisti sostengono in questi giorni. «Crisi? Non ci penso neanche. Ho, anzi abbiamo, ancora troppe cose da fare» ha provato a tagliar corto il leader della Lega in una odierna intervista al Quotidiano.net.

SALVINI “CRISI DI GOVERNO? NOI NO, MA M5S..”

«Mi auguro – aggiunge Salvini riferendosi direttamente agli alleati del M5s – che qualcuno non voglia far saltare il tavolo per interessi di partito. Io non ho intenzione né di andare a votare prima del previsto, né di tornare al passato» ha provato a spiegare nella intervista il titolare del Viminale. È chiaro che sui casi Siri e Raggi la tensione è divenuta sempre più forte e nei giorni prossimi, con il Cdm sul SalvaRoma che potrebbe definire nuovi “accordi” tra Salvini e Di Maio per una sorta di tregua fino alle Europee, le opposizioni non faranno sconti alle forze di Governo: «in un Paese civile ciascuno è innocente fino a prova contraria. E pretendere le dimissioni all’inizio degli accertamenti della magistratura non è da Paese civile. Se così non fosse, perché la Raggi non si è dimessa quando è stata indagata? È rimasta sotto indagine per due anni, poi è stata assolta. E se si fosse dimessa?», rilancia Salvini stuzzicando ancora i M5s, «Noi siamo stati gli unici a votare contro tutti gli indulti, gli sconti di pena, gli svuotacarceri. Noi pensiamo che la pena debba essere certa. Ma la pena: cioè la sanzione decisa dai giudici dopo una condanna. Chi viene condannato deve andare in galera. Ma chi viene condannato». Su Roma il giudizio di Salvini non cambia e la sfida ai Cinque Stelle resta totale al netto delle “tregue”: «A Roma mi sembra che c’è un sindaco che non ha il controllo della città, dei conti, della pulizia, delle strade, delle case, quindi regali non ne facciamo, la Lega non ne fa. Non ci sono comuni di serie A e comuni di serie B, se in tanti hanno dei problemi aiutiamo quelli che hanno dei problemi, non ci sono comuni più belli o più brutti».

