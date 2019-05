Scuola, Salvini: “Vorrei reintrodurre il grembiule”/ “Riportare ordine e disciplina”

Dopo l’ok alla riforma sull’educazione civica, Matteo Salvini vuole reintrodurre il grembiule nelle scuole. Intervenuto ad un comizio a San Giuliano Terme, provincia di Pisa, il ministro dell’Interno ha affermato: «L’ho proposto anche al ministro della Pubblica Istruzione, come quando ero bimbo io alle Elementari e alle Medie, nel nome del rispetto e della parità di tutti i bimbi e le bimbe, chiederò che venga rimesso anche il grembiule per evitare che c’è quello con la felpa da 700 euro e il figlio di un operaio che non se lo può permettere». Prosegue il segretario federale del Carroccio: «Già so che diranno che lo faceva anche il Duce, “vuoi tornare al Ventennio”: vedo i quattro nipotini sfigati dei partigiani che se li vedessero si rivolterebbero nelle tombe. No, siamo in democrazia e rimarremo in democrazia, ma rispetto delle regole: ordine e disciplina vanno insegnati fin da piccoli».

SALVINI: “GREMBIULE NELLE SCUOLE”

Nuova proposta di Matteo Salvini, che a Modena ha condiviso il palco del comizio con Luca Toni: il web si è diviso, ma da Forza Italia plaudono all’iniziativa. Su Twitter, l’azzurra Mariastella Gelmini ha commentato: «Salvini propone grembiule a scuola. Bene: è misura condivisibile, tant’è che lo ha reintrodotto governo Berlusconi con riforma del 2008, in cui c’era anche voto in condotta. Non gli chiederemo il copyright…Le idee di centrodestra ci piacciono, anche quando copiate». Negli scorsi giorni un altro forzista come Giorgio Mulè aveva accolto positivamente la proposta ai microfoni di Radio Cusano Campus: «Sono favorevole, ai miei tempi si portava: dà senso di ordine e disciplina. A scuola si va vestiti tutti uguali, non si mortifica la creatività perché a quell’età ancora si deve formare. E’ una cosa che mette a proprio agio anche i genitori, che magari provano disagio nel mandare i propri figli vestiti in un modo rispetto al figlio del “principe” che va vestito in altro modo».

