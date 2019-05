Sea Watch, ira Salvini dopo sbarco migranti/ “Ok da Pm o M5s?”: replica di Toninelli

Il giorno dopo lo sbarco dei migranti dalla Sea Watch 3, da giorni al largo di Lampedusa noncurante dei divieti imposti alla nave della Ong tedesca dal Viminale e della Guardia Costiera, il Ministro degli Interni Matteo Salvini è una furia. Prima infatti ha visto sbarcare le persone dalla nave – già sequestrata dalla Guardia di Finanza – praticamente in diretta tv a “Non è l’Arena di Giletti” e poi si è scagliato in primis con i pm di Agrigento (contro quel magistrato Patronaggio che già aveva indagato Salvini sul caso Diciotti, ndr) e ovviamente anche con i compagni di Governo del Movimento 5 Stelle. «La Sea Watch è una nave fuorilegge. Ora il Viminale si aspetta provvedimenti nei confronti del comandante della nave, dal quale è lecito attendersi indicazioni precise su presunti scafisti presenti a bordo. La difesa dei confini deve essere una decisione della politica, espressione della volontà popolare, o di magistrati e Ong straniere?», riportano le fonti di Salvini all’Ansa. È lo stesso Salvini che poi fa sapere durante la diretta Facebook in nottata «Sono pronto a denunciare per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina chiunque sia disponibile a far sbarcare gli immigrati irregolari su una nave fuorilegge. Questo vale anche per organi dello Stato: se c’è qualche procuratore pronto a mandarmi a processo con una condanna che può dare fino a 15 anni di carcere, se questo procuratore autorizza lo sbarco, io vado fino in fondo».

SEA WATCH, SCONTRO TONINELLI-SALVINI

L’ex procuratore di Torino Armando Spataro in una intervista a Repubblica ha fatto un appello questa mattina per il tornare in piazza contro Salvini e in difesa dei pm di Agrigento attaccati dal Ministro degli Interni: «Sento il dovere di dirvi che leggendo la decisione della Procura di Agrigento mi ha emozionato in maniera forte: il procuratore e i suoi magistrati fedeli alla legge indagano ma tutelano le persone. Dovrebbe essere la normalità ma non sempre è così indipendentemente dai deliri che ci circondano, ignorando le disposizioni di legge e la dovuta tutela dei diritti umani. Senza retorica mi inchino di fronte ai colleghi di Agrigento». Il caso Sea Watch tiene ancora in bilico quel Governo già nel “mirino” dell’Onu dopo la lettera dell’Alto Commissariato dei Diritti Umani in merito alla politica dei porti chiusi e alle multe sulle Ong nel Decreto Sicurezza bis (che oggi dovrebbe approdare in CdM, ndr). Nel frattempo emerge l’ennesimo scontro interno alla maggioranza dopo le parole di Salvini che mettevano in dubbio la possibilità che qualche Ministro M5s abbia dato l’ordine (o lo stesso Conte, ndr) di sbarco dei migranti a Lampedusa ieri notte: «Qualche ministro o collega di governo sapeva e ha autorizzato lo sbarco? Chiedo. Perché la Guardia Costiera dipende dal ministro Toninelli, la Guardia di finanza dal ministero dell’Economia», attacca Salvini durante la diretta Facebook. Stamattina arriva la pronta replica del titolare del Mit: «Porti chiusi agli illegali. Salvini, se ha qualcosa da dirmi, me la dica in faccia. Non parli a sproposito del sottoscritto in tv».

