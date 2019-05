Silvio Berlusconi come sta?/ “Ho avuto paura, ora in campo per contrastare la Cina”

Ha avuto paura Silvio Berlusconi dopo il malore degli scorsi giorni. Ad ammetterlo è stato lo stesso presidente di Forza Italia, che intervistato stamane dai microfoni del Corriere della Sera ha spiegato: «Se ho avuto paura? Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura. In momenti come quelli che ho passato la fede è davvero preziosa». Il Cavaliere confessa di stare meglio, ma che la recente esperienza è stata molto dolorosa, anche se il tutto ora è passato: «Tutti sanno che i dolori, le disavventure fisiche non mi hanno mai fermato – ha proseguito l’ex numero uno del Milan – l’unica malattia inguaribile che mi affligge da sempre è l’ottimismo. Ho accettato anche questa prova affidandomi a Dio e alla professionalità straordinaria del professor Zangrillo, del professor Rosati e dei loro collaboratori». Berlusconi si trova ancora ricoverato all’ospedale di Milano San Raffaele, una delle eccellenze non soltanto meneghine ma dell’intero stivale, e ora attende di essere dimesso dopo l’operazione per un’occlusione intestinale di martedì scorso.

SILVIO BERLUSCONI: “HO AVUTO PAURA…”

Berlusconi dice di essere già «pronto a tornare in campo», considerando il suo impegno polito «un dovere ineludibile per affrontare il grande pericolo di questa stagione, il disegno egemonico della Cina». Secondo l’ex presidente del Consiglio, la Cina vuole colonizzare l’Europa dopo aver fatto lo stesso con l’Africa, ma Forza Italia sta contrastando con forza questa minaccia: «abbiamo già introdotto norme anti dumping – spiega – che hanno salvato molte imprese italiane dalla concorrenza sleale cinese. Ora provano a colpire il nostro acciaio». L’ex Premier ne ha anche per Conte, colpevole di aver venduto ai cinesi le infrastrutture, invece di contrastare la loro avanzata: «Non conoscono la storia – incalza il leader di Forza Italia – stanno utilizzando lo stesso sistema dell’impero romano: costruiscono le infrastrutture e poi si insediano e non se ne vanno più». Infine un commento sull’amico Salvini: «È una formidabile macchina da comizi ha un grande dinamismo, prova ad imporsi. Ma è messo continuamente sotto scacco dai grillini sulle principali materie».

