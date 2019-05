Silvio Berlusconi dimesso da ospedale: “sto bene”/ Campagna ripresa: “temuto la fine”

Il ritorno di Silvio Berlusconi: come annunciato già lo scorso weekend, il capo politico di Forza Italia è stato dimesso nella mattinata di oggi dall’ospedale San Raffaele dopo il ricovero d’urgenza per il malore dovuto all’occlusione intestinale, lo scorso 30 aprile. Davanti ai cronisti assiepati fuori dall’ospedale di Milano, l’ex premier ha rassicurato «sto bene e sì, farò la campagna elettorale». I valori fondamentali sono tutti a posto e per questo la carica del non più giovanissimo Presidente azzurro si concentra tutta sul fronte politico: «L’ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale le ultime due settimane prima del voto, così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far capire in che situazione siamo. Una situazione che mi dà grave preoccupazione». Attenzione però, i problemi di salute restano e per questo motivo lo stesso Berlusconi annuncia «Credo che non farò comizi pubblici basterà fare campagna elettorale attraverso giornali, radio e tv», una netta inversione di tendenza già cominciata, per la verità, nelle ultime Elezioni Politiche e nelle recenti Regionali e Comunali.

LA PAURA DI BERLUSCONI “TEMEVO FOSSE LA FINE”

«Ho avuto una bella paura – ha ammesso ancora Berlusconi fuori dal San Raffaele -. Tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile». L’obiettivo politico però resta ancora un motivo abbastanza forte per rialzarsi dal letto d’ospedale e scendere di nuovo nell’agone per gli ultimi giorni di campagna elettorale: «Ci siamo dati una missione per l’Italia, quella di avere dei voti che uniti a qualche voto negativo degli alti partiti che oggi stanno insieme al governo possano dare la possibilità di un nuovo governo». In questo senso, Berlusconi lancia un “messaggio” a Salvini: «un nuovo Governo con una maggioranza da trovare in Parlamento o con nuove elezioni». Per l’ex Cavaliere, la situazione attuale resta molto grave davanti ad un Governo «che sa solo litigare. Per il resto – ha concluso Berlusconi – ha portato l’Italia a decrescere, non ci sono posti di lavoro, troppe aziende chiudono, l’anno scorso 285mila giovani sono stati costretti ad emigrare all’estero per cercare un lavoro. Ci sono troppe cose che non vanno, e soprattutto in prospettiva non c’è alcuna cosa positiva all’orizzonte».

