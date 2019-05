Siri, Conte chiede le dimissioni/ Salvini è una furia: “Questa è una follia, perché?”

La richiesta delle dimissioni del sottosegretario Armando Siri, da parte del presidente del consiglio Giuseppe Conte, rischia seriamente di far saltare il governo. Ieri il Premier è uscito allo scoperto ufficializzando quello che il Carroccio temeva, e nel contempo, quello che in molti avevano pronosticato da giorni: «Ho valutato la necessità di dimissioni del sottosegretario». Sposando la linea del Movimento 5 Stelle, ed in particolare di Di Maio e Toninelli, il massimo esponente dell’esecutivo ha chiesto che Siri si dimetta senza se e senza ma, senza quindi aspettare un eventuale processo o ulteriori sviluppi nell’indagine. Una mossa che non è stata affatto digerita dai colleghi della Lega, e le ultime indiscrezioni raccontano di un ministro Matteo Salvini a dir poco furioso. A svelare il retroscena, anche se forse non ve ne era bisogno, è stato il quotidiano Repubblica: «Vorrei sapere cosa gli sta saltando in mente – avrebbe detto il titolare del Viminale – hanno deciso di aprire una crisi in piena campagna elettorale? Una follia, ci stanno provando in tutti i modi. Perché questa fretta? Non vogliono aspettare nemmeno che Siri spieghi ai giudici come stanno le cose?».

SIRI, CONTE CHIEDE LE DIMISSIONI: SALVINI È UNA FURIA

Salvini non capisce la mossa e non capisce i tempi, in piena campagna elettorale (mancano 23 giorni alle elezioni europee), «Vorrei che la stessa fretta mostrata dal premier e dai 5 stelle sul caso Siri – rilancia il leghista da Budapest – fosse impiegata anche per l’introduzione della flat tax. Qui in Ungheria la tassazione con aliquota unica al 9 per cento per le società e al 15 per le persone fisiche ha portato in pochi anni la crescita al 5 per cento. Ho visto dalla terrazza del palazzo presidenziale una distesa di gru sulla capitale». I sondaggi raccontano di una Lega che continua a veleggiare sul 31/32%, mentre il M5s fa fatica ad arrivare al 20, e forse con tale mossa i pentastellati sperano di recuperare quegli elettori persi negli ultimi mesi, perché scontenti delle mosse politiche dei loro “ex” beniamini. Il rischio, come spesso accade in questi casi, è che il tutto si riveli un clamoroso boomerang, facendo guadagnare ulteriori consensi agli amici della Lega.

