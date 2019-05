Siri, Di Maio “si deve dimettere”/ M5s vs Lega: questione morale e lapsus su Salvini

Il Ministro del Lavoro Luigi Di Maio, intervistato in questo 1 maggio da Rtl 102.5 per celebrare la festa di tutti i lavoratori, non cede di un millimetro sui casi “scottanti” interni al Governo: le indagini su Armando Siri e le autonomie regionali, dove in entrambi la distanza tra Lega e M5s è se possibile ancora più marcata. «Sì ci sono tensioni sul caso Siri ma il Governo va avanti. La Lega non molla e pretende che Siri resti al governo? Anche noi non molliamo», spiega il vicepremier grillino che si attende da Conte e Salvini la scelta giusta per far “finire” al più presto il caso divisivo sul Sottosegretario ai Trasporti indagato sul caso eolico in Sicilia. Dopo l’incontro col Premier della scorsa notte, ancora nessuna vera decisione è stata presa ma per Di Maio non vi sono ipotesi diverse dalle dimissioni immediate del Sottosegretario: «E la stragrande maggioranza degli italiani condivide la posizione del Movimento Cinque Stelle, visto che si parla di corruzione e mafia. Non si può pensare di restare sottosegretario in queste condizioni. Ho piena fiducia nel premier Conte, troverà una soluzione. E anche Salvini farà la scelta giusta».

SIRI, IL LAPSUS DI DI MAIO

Nel corso dell’intervista a Rtl poi ci “scappa” anche un lapsus tutt’altro che minimale per il Ministro Di Maio: svelando un possibile retroscena che il Carroccio dovrà eventualmente confermare (o più probabilmente smentire..), il leader M5s spiega «anche molti parlamentari della Lega mi chiedono le dimissioni di Salvini» rendendosi poi subito conto dell’errore, «Intendevo Siri, non penso che i parlamentari leghisti possano chiedermi le dimissioni di Salvini». La linea del M5s però resta quella intransigente e Di Maio non ammette repliche neanche ai compagni di Governo: «La linea del M5S rimane la stessa: chiediamo a Siri di lasciare, perché indagato per corruzione in un’inchiesta che coinvolge anche mafiosi. È una questione morale. Se poi verrà giudicato innocente, tornerà a fare il sottosegretario». Come dicevamo, il caso Siri si intreccia inevitabilmente sul fronte autonomie, con i Governatori Zaia e Fontana che insistono affinché si arrivi ad un testo di legge al più breve tempo possibile (anche prima delle Europee): «Le autonomie si devono fare assolutamente, ma senza fretta elettorale. Altrimenti si creano solo pasticci, come la revisione del titolo V della Costituzione fatta dalla sinistra. La priorità ora però è il salario minimo orario».

