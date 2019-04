Siri, Governo “decide Conte”/ Di Maio “dimissioni”: Salvini “non chieste da Premier”

Le ultime 48 ore del Governo sono state certamente le più “terribili” per la maggioranza gialloverde da quando è in carica: nel CdM tormentato ieri sera su Salva Roma e Decreto Crescita si è rischiata la crisi totale, ma è sul caso di Armando Siri che i prossimi giorni potranno dire se si può parlare di vera tregua (come pare dalle ultime ore) o di completo “default” con vista elezioni anticipate. Le indagini sul Sottosegretario della Lega non fanno dormire sonni tranquilli a Salvini, ieri messo alle strette dal M5s (con le 4 domande sul Blog delle Stelle, ndr) che fin dal primo minuto dopo l’avviso di garanzia ne chiede la “testa”: Conte ha preso tempo e per il momento ogni possibile discussione è stata “congelata” in attesa di passare indenni le prossime scadenze in Parlamento (leggasi soprattutto Def, ndr). Sul caso Siri sarà il presidente Giuseppe Conte a decidere, fanno sapere fonti di Palazzo Chigi all’Ansa, con il premier che sentirà nelle prossime ore il Sottosegretario ai Trasporti (indagato per il caso eolico a Trapani) prima della partenza per la Cina. Un vero e proprio summit a 4 occhi però tra Siri e Conte si terrà al rientro del Presidente in Italia, dando così il tempo a Lega e M5s di trovare un flebile accordo per non andare alla “conta” in Parlamento.

DI MAIO “GOVERNO RESTA, MA SIRI VIA”

A giudicare però dalle intenzioni profilate oggi da Di Maio e Salvini, il giorno dopo il CdM della discordia, il sereno in casa gialloverde è tutt’altro che servito: «Stop polemiche. Il governo va avanti altri 4 anni.Ogni ministro deve pensare a fare il suo e il M5S vuole andare avanti per altri 4 anni», fa sapere Di Maio aggiungendo però subito dopo «Caso Siri? Mi preoccupa che la Lega lo difenda a spada tratta. Deve mettersi in panchina». Una “stoccata” al compagno di governo leghista che vede ancora una volta nel caso Siri il tema scelto per “opporsi” a quello utilizzato da Salvini per colpire i grillini, ovvero Virginia Raggi e il Salva Roma. In conferenza stampa questa mattina il vicepremier della Lega risponde a tono al collega Di Maio, anche se premettendo di non voler aggiungere benzina ad un fuoco già piuttosto alto: «Chi parla di Lega si sciacqui la bocca, con la mafia non abbiamo nulla a che vedere. Abbiamo fiducia nella magistratura, affinché lavori veloce e bene. Si è innocenti fino a quando non si è condannati». È stato poi chiesto a Salvini se da Conte fosse arrivata la richiesta di “far dimettere” Armando Siri durante il Consiglio dei Ministri: la replica è preso che detta «No, non c’è stata alcuna richiesta di dimissioni da parte di Conte» con il Ministro degli Interni che conferma il vertice Siri-Conte dopo il rientro in Italia del Premier.

© RIPRODUZIONE RISERVATA