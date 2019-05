Siri, sfogo Salvini “via solo con rinvio a giudizio”/ Sfida al M5s, “Governo avanti”

Armando Siri, su questo nome gravita il presente del Governo (e il suo futuro) ormai tra quasi 20 giorni e solo il prossimo Consiglio dei Ministri dovrebbe mettere la parola fine alla infinita querelle tra Lega e M5s. Dopo aver ribadito ieri sera la fiducia nel Premier Conte, al netto delle distanze proprio sul caso Siri – «mi fido di Conte e il Governo andrà avanti» – il Ministro Matteo Salvini in una intervista al Corriere ribadisce la sua posizione con i netti distinguo dai colleghi-rivali del Movimento 5 Stelle. «Siri via? Ma che ci sia almeno un rinvio a giudizio… Non si dice una condanna in terzo grado, ma almeno un rinvio a processo». Al momento il Sottosegretario ai Trasporti è solo indagato e nemmeno c’è stato un primo interrogatorio con i magistrati, per questo motivo di dimissioni il titolare degli Interni non vuol sentirne parlare: «se si andrà alla conta in CdM non succederà nulla, ma se Siri verrà fatto fuori questo precedente diventerà un rischio per la democrazia», avverte ancora Salvini nel colloquio informale con il Corriere della Sera.

CASO SIRI, FORZA ITALIA VS SALVINI

L’affronto-attacco al collega Di Maio non poteva ovviamente mancare nell’intervista, con Salvini che risponde dirottamente all’altro vicepremier «Ma quando mai il problema è stato quello di una poltrona? Per me è evidente: condannare, dimissionare, linciare una persona sulla base di chiacchierate telefoniche di altre persone, io temo sia pericoloso per la democrazia. La scardina, e scardina i principi costituzionali di garanzia». Poi Salvini fa anche un esempio concreto per far capire come il criterio utilizzato eventualmente per “far fuori” Siri sia assai pericoloso: «E se due parlassero al telefono di Di Maio, di Toninelli o di Di Battista? Che facciamo? Buttiamo via tutto il governo? Che ci sia quanto meno un rinvio a giudizio, santo cielo… Non si dice una condanna in terzo grado, ma nemmeno può bastare l’apertura di un’indagine basata su una telefonata tra due persone che parlano di una terza…», conclude il Ministro degli Interni che conta in CdM di non arrivare allo scontro finale, anche se Conte si dice certo che la sua soluzione sia quella giusta e da prendere. Intanto critiche alla Lega arrivano dall’alleato nel Centrodestra, Forza Italia: «Siri? Non si può stare quindici giorni a discutere di poltrona di un sottosegretario», sentenzia Antonio Tajani, n.2 degli azzurri non che Presidente del Parlamento Ue intervenuto all’assemblea di Italia Protagonista (fondazione di Maurizio Gasparri) al Salone delle Fontane, Eur Roma.

