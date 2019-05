Sondaggi Elezioni Europee 2019/ Allarme Brexit: l’anti Ue Farage batte May e Corbyn

Dallo scorso 10 maggio non è più possibile pubblicare nuovi sondaggi politici in vista delle Elezioni Europee, ma non per questo mancano argomenti e indagini che indicano il consenso allargato a tutti i 28 Paesi Ue al voto (sì, anche la Gran Bretagna nonostante la Brexit) in un momento forse cruciale per il destino prossimo del Vecchio Continente. Da ieri il Regno Unito in particolare ha lanciato un’allarme attraverso gli ultimi sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale a Londra: il Brexit Party – la nuova formazione politica guidata dall’ex Ukip Nigel Farage – supera i partiti tradizionali nei consensi. Attenzione, li supera addirittura se Labour e Tory andassero assieme in un qualcosa tra l’altro mai avvenuto nella recente storia parlamentare: ‘Opinium survey’ condotto per l’Observer, il domenicale del Guardian, ha pubblicato i sondaggi con i Tory della Premier May crollati al quarto posto, dietro Farage, il Labour e i LibDem: il Brexit Party ad oggi varrebbe il 34% mentre il Corbyn insegue nettamente staccato al 21%, con i liberal-democratici al 12% e solo l’11% premierebbe ad oggi il Governo conservatore dopo i disastri della gestione Brexit.

SONDAGGI ELEZIONI EUROPEE: YOUGOV, 61% HA FIDUCIA IN UE

Un messaggio chiaro che allarma non solo Londra ma l’intero gruppo di europeisti “classici” alla vigilia delle Elezioni Europee: i sondaggi inglesi offrono lo spunto di riflessione in merito ai fallimenti delle ultime gestioni Ue aprendo ancora una volta la diatriba “sovranisti vs europeisti”. Nel frattempo, in un sondaggio realizzato in 8 paesi da YouGov per Repubblica e Leading European Newspaper Alliance si è provato ad approfondire quanto ad oggi i cittadini europei credano ancora nell’istituzione Ue e nell’Europa unita. Ebbene, al netto delle delicate situazioni nazionali, ancora il 61% afferma come «far parte dell’Europa sia un bene per il proprio Paese e che la globalizzazione debba essere affrontata solo con l’unità». Per il 35% degli europei intervistati nel sondaggio redatto prima del silenzio elettorale, è l’immigrazione la principale sfida del futuro da dover gestire e dirimere con nuovi regolamenti: il 29%, infine, è convinto che invece la sfida principale della “prossima” Europa è l’ambiente con la lotta per il clima.

