Sondaggi politici, Elezioni Europee/ Lega 31%, calo Di Maio: per 37% è crisi Governo

I dati pubblicati da Piepoli per gli ultimi sondaggi politici in vista delle Elezioni Europee danno il “polso” dell’attuale situazione più di tante liti o retroscena svelati in questi giorni: i casi Siri, Trenta, Provincie e Def danno sì un nuovo “stop” ai consensi di Lega e M5s ma – specie per Salvini – le intenzioni di voto raccontano di un consenso cristallizzato e per ora “stabile” verso il voto di fine maggio. I sondaggi danno la Lega al 31%, stabili rispetto allo scorso 17 aprile ma in netta ascesa rispetto ad un anno fa: il M5s invece non fa meglio del 22%, nuova flessone di uno 0,5% per Di Maio che è riuscito solo in parte a tamponare l’emorragia di voti di questi ultimi mesi. Centrodestra con Forza Italia in calo al 10% e Fratelli d’Italia al 5,5%, mentre l’Svp (a queste Europee schierate sull’ala del Partito Popolare) non va oltre lo 0,5%. Per il Pd il dato è sempre lo stesso: poco sopra il 20% (20,5% per la precisione) e sempre incollati ai voti dei 5Stelle, nonostante le semi-aperture negli scorsi giorni di Zingaretti e Delrio. Chiudiamo la lista dei sondaggi con +Europa-Italia in Comune al 3,5%, Verdi all01%, La Sinistra al 2% su scala nazionale.

PIEPOLI (2 MAGGIO): LITI SALVINI-DI MAIO, PER IL 37% È CRISI GOVERNO

Interessante però è la seconda domanda posta nei sondaggi politici di Piepoli a poche settimane dal voto europeo: agli elettori intervistati viene chiesto «Lei come giudica i continui scontri verbali delle ultime settimane tra i due vicepresidenti del Consiglio Luigi Di Maio (M5S) e Matteo Salvini (LEGA)?». Da Siri a Trenta, passando per la Flat tax e il Reddito di Cittadinanza, ormai la lite è di casa per il Governo gialloverde: eppure, a domanda secca, “solo” il 37% (comunque un dato consistente) ritiene che tali scontri possano mettere a rischio il Governo dopo le Elezioni Europee. Per il 51% invece la lite continua a Palazzo Chigi sarebbe “solo” una schermaglia da campagna elettorale, con tutto pronto a risolversi (o quasi) dopo il voto del 26 maggio. È stato però chiesto agli elettori intervistati dai sondaggi di Piepoli se la Lega dovrà giocoforza strappare con Di Maio o rimanere così fino a fine legislatura: ebbene, il 37% ritiene che Salvini debba rimanere alleato del M5s fino alla fine, mentre il 42% consiglia alla Lega di tornare ad allearsi con Forza Italia e strappare definitivamente con i grillini.

