Sondaggi politici, Elezioni Europee/ Lega al 32%, pari Pd-M5s: sale fiducia Salvini

Negli ultimi sondaggi politici espressi da Bidimedia ancora non viene tenuto conto (sono del 14 aprile) degli ultimissimi scontri su 25 aprile, salario minimo, le “code” del caso Siri e il nuovo nodo sulle autonomie regionali: eppure i dati restano in simbiosi con quanto la politica sta “approntando” in vista delle imminenti Elezioni Europee di fine maggio, con la Lega in lieve aumento e il M5s ormai quasi raggiunto dal Partito Democratico. Le intenzioni di voto prodotte da Bidimedia vedono il Carroccio volare ancora in testa col 32,3% mentre per Pd e Di Maio il dato comune vede un 21,5% su scala nazionale che mette in totale bilico l’appuntamento europeo del 26 maggio prossimo. Male ancora Forza Italia, con Berlusconi a mezzo servizio che non riesce ad andare oltre al 10,1%, cresce invece ancora Fratelli d’Italia al 4,8% nazionale con Giorgia Meloni convinta di poter superare i forzisti alle urne Ue tra meno di un mese. Chiudono i dati per i partiti più piccoli, da La Sinistra al 2,8% fino a +Europa-Italia in Comune al 3,3%, passando per Europa Verde fermo all’1,6%. L’affluenza alle Europee è data al 53,7% mentre gli indecisi nei sondaggi sono ancora l’8%.

BIDIMEDIA (14 APRILE): LA FIDUCIA NEL GOVERNO

Visti i sondaggi politici, Bidimedia ha rivolto anche una seconda domanda agli intervistati elettori in merito alla stretta fiducia personale e consenso dei singoli protagonisti di un Governo sempre più in divisione interna mentre si avvicinano le Elezioni Europee. V’è molta fiducia per il Governo per il 21% degli intervistati, mentre il 25% concede abbastanza consenso a Di Maio-Conte-Salvini: il 24% crede ancora molto nel Premier (28% ha abbastanza fiducia), mentre un basso 19% dà credito al Ministro del Lavoro Luigi Di Maio (il 22% ha abbastanza fiducia). Chi invece svetta ancora nei sondaggi “personali” stilati da Bidimedia è il leader della Lega: amato dal 34%, stimato da un altro 20% seppur in forma più risicata, è ancora Matteo Salvini il vero leader su cui si fonda il Governo gialloverde.

