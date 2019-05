Sondaggi politici, Elezioni Europee/ Potenziale 37% per la Lega, è ‘spareggio’ M5s-Pd

SONDAGGI DEMOPOLIS (7 MAGGIO): LE INTENZIONI DI VOTO

Guardando gli ultimi sondaggi politici stilati da Demopolis lo scorso 7 maggio si può già cominciare a ragionare sulle forze in campo tanto in Italia quanto alle imminenti Elezioni Europee del 26 maggio: a tre settimane dal voto la lista più votata resta la Lega con un 31% di consenso che si conferma solido dopo oltre un anno di Governo. Di Maio paga ancora un netto ritardo dall’alleato-rivale Salvini e non riesce al momento ad andare oltre il 23%. Per il Pd è di fatto “spareggio” con il M5s essendo dietro di appena un punto percentuale nelle intenzioni di voto del sondaggio elettorale: per Forza Italia invece le Europee potrebbero essere un duro colpo al consenso già piuttosto basso nell’ultimo anno, ora scesi fino al 8,5% e di poco sopra agli alleati di Fratelli d’Italia al 5,6% (ma divisi in queste Europee tra Ppe e sovranisti). Chiudiamo con +Europa-Italia in Comune al 3%, appena davanti a La Sinistra al 2,8%: attenzione però, i sondaggi politici di Demopolis danno anche l’intenzione “potenziale” in merito alle prossime urne e qui le percentuali si alzano notevolmente. La Lega arriverebbe al 37% potenziale, Di Maio al 26% e Zingaretti al 25%: seguono Berlusconi all’11%, Meloni addirittura all’8% e i radicali con Pizzarotti al 4,2%, appena davanti al 4% dell’ex Leu.

SONDAGGI EMG (7 MAGGIO): IL “PESO” DEL CASO SIRI

Ieri si è definitivamente chiuso il caso di Armando Siri, fatto “dimissionare” dal Premier Conte dopo il lungo CdM di scontri “sopiti” fra Di Maio e Salvini: al netto di ciò, i sondaggi politici danno comunque il polso della situazione in merito agli altri teatri di scontri interni alla Maggioranza di Governo sui quali verrà testata la tenuta di Palazzo Chigi anche dopo le Elezioni Europee di fine maggio. In questo senso, la domanda posta agli elettori intervistati è assai semplice: «Dopo le polemiche sul caso Siri, lei si fida ancora dell’alleato di Governo?» e a rispondervi sono gli elettori di Lega e M5s. Ebbene, secondo i leghisti il 54% ritiene chiuso il caso e ancora disposto alla fiducia per gli alleati M5s, mentre per i grillini il dato scende al 50%. Il 33% degli elettori della Lega preferisce non esprimersi, mentre il 13% sostiene si debba immediatamente concludere questa breve esperienza di Governo. I numeri del M5s sono ancora più in crescita: il 30% non si fida più di Salvini e forse proprio questo dato fa intuire il calo nelle intenzioni di voto pre-Europee per Di Maio, con la base non più tutta allineata nell’alleanza con il Carroccio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA