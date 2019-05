Tria vs M5s “Decreto Famiglia senza coperture”/ “Sbagliati 80euro Renzi: cancellarli”

Quello visto stamani ad Agorà è un Giovanni Tria che nelle immediate ore post-Consiglio dei Ministri “infuocato” (con rinvio di Decreto Sicurezza Bis e Dl Famiglia) pare essere una volta di più il Ministro più equilibrato e senza velleità di scontri politici e ideologici tra le due forze di Governo in competizione per le Elezioni Europee. Nella pacatezza dei suoi interventi però, il Ministro delle Finanze sottolinea un punto che diventa subito fattore di scontro con il M5s che già nei mesi scorsi vedeva Tria troppo “critico” sulle norme presentavate da Di Maio e dagli altri ministri grillini: da ultimo, sul sostegno ai nuclei familiari la bozza sul Decreto Famiglia presentato ieri in CdM non ha ricevuto il via libera e Tria oggi fa capire il perché «le coperture per il decreto famiglia non sono state individuate al momento e il provvedimento è stato rinviato». La Lega aveva presentato alcune proposte di modifiche al Dl Crescita con il Ministro della Famiglia Fontana ma Di Maio ha voluto proseguire per la sua strada con una norma ad hoc presentato ieri in CdM: il finanziamento però è venuto meno per Tria, «sapremo a fine anno e non adesso se si spenderà meno di quanto preventivato per il reddito di cittadinanza ed è chiaro come queste spese non si possano portare all’anno seguente».

TRIA ATTACCA GLI 80 EURO DI RENZI: “SARANNO RIASSORBITI”

Se si aggiunge come poi invece sul fronte Flat Tax, Tria si è detto più disponibile – «si può fare ma facendo delle scelte conseguenti sul lato della spesa tagliando su altri punti» – si può comprendere come il M5s non abbia ben digerito la posizione messa in pubblico dal Mef. Ecco che scatta allora la nota di polemica: «È curioso che il ministro Tria parli di assenza di coperture per il decreto Famiglia, quando il miliardo è stato certificato anche dal presidente Inps, e ammetta poi candidamente che la Flat tax così come proposta si potrebbe invece fare, quando le coperture secondo i tecnici superano i 30 miliardi», spiegano le fonti 5Stelle all’Ansa. «Tra l’altro è lui il ministro dell’economia, il miliardo per le famiglie lo abbiamo trovato noi e se non ha capito gli possiamo spiegare come», aggiungono i grillini con Tria di nuovo messo nell’occhio del ciclone. Importante intanto è la posizione emessa dallo stesso Ministro dell’Economia contro un provvedimento non dell’attuale Governo ma di quello targato Renzi-Gentiloni, i cosiddetti 80 euro in busta paga: ebbene, per Tria «Nell’ambito di una riforma fiscale gli 80 euro vengono riassorbiti. Tecnicamente è stata una decisione sbagliata, risultano come spese e non come un prelievo. Inoltre tecnicamente è stato un provvedimento fatto male». Erano le Europee di 5 anni fa e Renzi riuscì anche grazie a quella “mossa elettorale” di ottenere il “boom” alle Elezioni: 5 anni dopo Tria reputa quella scelta non solo sbagliata ma prossima ad essere cambiata.

