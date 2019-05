Vinci Salvini, gioco social a premi/ Video, nuova “sfida” per incontrare leader Lega

Vinci Salvini è tornato: è stata lanciata la seconda edizione della “gara social” del leader della Lega. Con le elezioni Europee all’orizzonte, il concorso online premia le persone che interagiscono di più, e in maniera più veloce, con le pagine social di Matteo Salvini (Facebook, Twitter e Instagram). Cosa si vince? La chance di vedere la propria foto pubblicata sui profili del vicepremier e ministro dell’Interno. I più “fortunati” potranno chiacchierare al telefono con lui o addirittura incontrarlo. È stato lo stesso Salvini a presentare l’iniziativa con un filmato. “Vinci Salvini” consiste nel mettere più “like” ai post. «Più veloce sei, più punti accumuli», ha spiegato il ministro. Quest’anno la novità è rappresentata dalla possibilità di fare punti anche con il like su Instagram e con i “mi piace” e retweet su Twitter; quindi in ballo non c’è solo Facebook. Il regolamento del gioco “Vinci Salvini” comunque può essere consultato accedendo al sito dedicato al concorso.

VINCI SALVINI, NUOVA “SFIDA” PER INCONTRARE LEADER LEGA

Con il “Vinci Salvini” si può ottenere la possibilità di vedere un post con la propria foto, diffusa quindi tra i 6 milioni di seguaci del ministro. Ma il leader della Lega ha parlato anche di una chiacchierata al telefono con lui. Non è finita qui: «Con i vincitori delle classifiche settimanali, ci incontriamo di persona». Nel video pubblicato per lanciare l’iniziativa, Matteo Salvini compare con quattro persone che hanno avuto già la “fortuna” di incontrarlo. La prima edizione del “Vinci Salvini” fu lanciata in occasione delle elezioni politiche, quindi in vista del voto del 4 marzo 2018. Stavolta il concorso è legato alle prossime Europee. Consapevole delle critiche che avrebbe suscitato questa iniziativa, il ministro dell’Interno ha dichiarato: «Anche questo video avrà tutti contro, ma noi usiamo la Rete – finché ce la lasciano libera – e vinciamo in Rete. Aiutaci a diffondere la nostra idea di Italia, di Europa e di futuro». Ma c’è un altro aspetto non secondario: la prima edizione del gioco era valsa a “Vinci Salvini” una segnalazione al Garante per la privacy per il presunto uso illecito dei dati dei partecipanti.





© RIPRODUZIONE RISERVATA