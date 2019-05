Voli di Stato per Salvini, Corte dei Conti indaga/ M5s “usi per comizi? Chiarisca”

Per i primi i M5s la chiamano “piccola ombra” eppure la vicenda che riguarda i voli di Stato usati da Salvini per comizi personali – questa è l’accusa formulata da La Repubblica – ora rischia di divenire un vero e proprio (l’ennesimo, ndr) caso politico di scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle: la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo di indagine “esplorativa” per verificare i voli effettuati dal vicepremier con aerei ed elicotteri di Polizia e Vigili del Fuoco. Fonti della Procura di Roma all’Ansa confermano quanto anticipato oggi dal quotidiano la Repubblica, precisando che «il fascicolo è in mano al viceprocuratore generale Bruno Tridico». Immediato l’attacco di fonti M5s sempre all’Ansa: «E‘ una strana faccenda, anche perché se è vero che la Corte dei Conti ha aperto un fascicolo ‘esplorativo’ per accertare se abbia viaggiato su aerei ed elicotteri della polizia al di fuori dei fini strettamente istituzionali, allora significa che una piccola ombra da chiarire c’è. E’ bene che lo faccia Salvini. E siamo sicuri che lo farà». Con toni più “pacati” la richiesta del M5s inverte la tendenza di questi ultimi giorni, ma siamo ancora all’inizio della presunta indagine e ancora molto forse potrà arrivare nelle prossime ore specie quando l’altro vicepremier Di Maio interverrà, presumibilmente, a commento dei voli di Stato usati, forse, per comizi personali.

VOLI DI STATO PER COMIZI? SALVINI “NESSUN ABUSO”

Prova subito a spegnere la polemica il diretto interessato che in un comizio in provincia di Foggia afferma «Nessun abuso, nessuna irregolarità, nessun volo di Stato o della Polizia per fare comizi ma sempre per impegni istituzionali. Sfido chiunque a dimostrare il contrario», replica Matteo Salvini. Nella sostanza delle indagini, la Corte dei Conti proverà a verificare se i mezzi delle forze dell’ordine siano stato effettivamente utilizzati per fini «non istituzionali» come i comizi del vicepremier della Lega o altro. In passato già vi fu una indagine preventiva simile sull’allora Premier Matteo Renzi e anche in quel caso un esposto del M5s provò a fare luce-polemica sulla vicenda: tutto fu archiviato però come potrebbe riaccadere anche oggi visto quanto affermato dallo stesso Ministro degli Interni poco fa. Chi però vuole vederci di più è lo stesso Pd che con Michele Anzaldi annuncia su Facebook «in soli dieci mesi i ministri del governo M5s-Lega hanno viaggiato 116 volte sui voli di Stato. Lo dicono i numeri ufficiali pubblicati sul sito di Palazzo Chigi, ai quali vanno aggiunti i voli del premier Conte per i quali non è prevista pubblicazione. E i record ce l’hanno i ministri M5s con 72 voli, il 62% del totale». Nella cosiddetta “classifica” reperibile sul sito di Palazzo Chigi, sottolinea Anzaldi, in questi primi 10 mesi di Governo spicca la Ministra Trenta con 66 voli di Stato, «Salvini 22, Tria 10, Moavero 9, Bonafede 4, Stefani 3, Costa 2. Totale: 116».

