Politiche giovanili/ Bergamo, Napoli e Pesaro finaliste del Premio Città Italiana dei Giovani 2022

Bergamo, Napoli e Pesaro. Sono queste le tre finaliste per il Premio Città italiana dei Giovani 2022, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani.

“Desideriamo ringraziare tutti i Comuni che hanno partecipato alla selezione per il Premio Città Italiana dei Giovani 2022, mostrando interesse a ripensare le proprie realtà locali tramite progetti innovativi e ad incentivare la partecipazione attiva dei giovani nei processi decisionali” ha dichiarato la Presidente del Consiglio Nazionale Giovani Maria Cristina Pisani.“ Ci auguriamo inoltre che il premio sia uno stimolo ulteriore per tutte le città a promuovere idee di realtà locali inclusive e resilienti sul modello degli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” ha concluso Pisani.

“È stato significativo apprezzare quanto tutti i Comuni siano partiti dall’analisi attenta dei giovani, dei loro desideri, dei loro sogni, nel pensare progetti finalizzati a offrire spazi pubblici, risorse, strumenti per migliorare la condizione relazionale, formativa e lavorativa delle nuove generazioni” ha affermato la Direttrice Generale dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, Lucia Abbinante. “Le mie congratulazioni alle tre città finaliste e un grazie alle tante realtà locali che ogni giorno si impegnano per promuovere la partecipazione attiva dei giovani, favorire l’inclusione e la diversità, allargando i confini oltre l’Italia, verso l’Europa.”

