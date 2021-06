Polizia carica folla a Campo de’ Fiori: 17enne in codice rosso/ Video Paura a Roma

Attimi di paura a Roma, in piazza Campo de’ Fiori, nella notte fra sabato 12 e domenica 13 giugno 2021, quando la Polizia di Stato, nella penultima serata di coprifuoco, ha caricato la folla con l’obiettivo di disperdere i copiosi assembramenti venutisi a creare nel centro storico capitolino. Gli agenti, in tenuta antisommossa, si sono resi protagonisti così di alcuni momenti di vera tensione e di scontro con i ragazzi presenti sul posto e ad avere la peggio è stato un minorenne (17 anni), ferito e trasportato all’ospedale “San Giovanni” in codice rosso con l’ausilio dell’autoambulanza (non sono in questo istante disponibili aggiornamenti circa le sue condizioni di salute).

Le immagini dell’intervento delle forze dell’ordine nella nottata scorsa sono disponibili sulla pagina Instagram “Welcome to Favelas”, nota per diffondere spesso le istantanee e i filmati delle risse e dei momenti di tensione che si verificano in Italia, non ultimi i recenti accadimenti avvenuti a Milano tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. In particolare, si vede un generale fuggi fuggi di comitive di ragazzi nelle strade adiacenti alla piazza.

POLIZIA CARICA LA FOLLA A CAMPO DE’ FIORI (ROMA)

A Campo de’ Fiori, nel cuore di Roma, la carica della Polizia sulla folla ha generato momenti di pura tensione, con i commercianti della zona che hanno chiesto una presenza maggiore di rappresentanti delle forze dell’ordine nel corso delle serate, così da evitare di giungere a episodi di questa natura. Il problema, tuttavia, riguarda soltanto più la notte tra oggi e domani, in quanto da lunedì 14 giugno a Roma e nel Lazio sarà ufficialmente abolito il coprifuoco, complice il passaggio in zona bianca certificato dal ministro della Salute, Roberto Speranza. Già tra venerdì e sabato era andato in scena uno spiacevole accadimento a San Lorenzo, altra zona della Capitale nota per la movida, dove gli agenti della polizia locale erano intervenuti nel tentativo di disperdere alcuni assembramenti, venendo tuttavia accerchiati da una comitiva di giovani e minacciati di morte. Nella circostanza, sono stati arrestati un 18enne e un 20enne, accusati di minacce, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

