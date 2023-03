“Polizia Londra razzista, misogina e omofoba”/ Rapporto choc: “È marcia”

La polizia metropolitana di Londra “è rotta e marcia, soffre di un crollo della fiducia dell’opinione pubblica ed è colpevole di razzismo istituzionale, misoginia e omofobia”. È quanto afferma un rapporto ufficiale a firma di Louise Casey, commissionato dalla Met dopo che uno dei suoi agenti aveva rapito Sarah Everard, prelevandola da una strada della capitale nel marzo 2021, prima di stuprarla e ucciderla.

Il report, di 363 pagine, secondo quanto riferito dal “The Guardian” “descrive dettagliatamente le storie di aggressioni s*ssuali, di solito insabbiate o minimizzate, con il 12% delle donne della Met che ha dichiarato di essere stata molestata o aggredita sul posto di lavoro e un terzo di aver subito s*ssismo”. L‘autrice del rapporto ha asserito che la polizia di Londra sta perdendo consensi, con appena il 50% del pubblico che nutre ancora fiducia in essa. “Il rispetto dell’opinione pubblica è sceso a un punto basso – si legge -. Gli abitanti di Londra che non hanno fiducia nella polizia Met sono più numerosi di quelli che ce l’hanno, soprattutto tra i cittadini di colore. La Met deve ancora liberarsi dal razzismo istituzionale”.

“POLIZIA LONDRA RAZZISTA, MISOGINA E OMOFOBA”: IL REPORT CHOC

La polizia di Londra, sempre secondo il rapporto, arresta più persone per abitante di qualsiasi altra forza armata. Casey ha detto che il Met potrebbe rischiare lo smembramento: “Se non si compiono progressi sufficienti nei punti di ulteriore revisione, si dovrebbero prendere in considerazione opzioni strutturali più radicali, come la divisione del Met in responsabilità nazionali, specialistiche e londinesi”.

Sir Mark Rowley, commissario del Met da settembre, non ha gradito il rapporto, sottolineando espressamente che non avrebbe usato le etichette di “razzista”, “misogina” e “omofoba” riferite alla polizia di Londra. Il tutto mentre il sindaco della City, Sadiq Khan, presiederà un nuovo comitato di supervisione per il Met: “Le prove sono schiaccianti – ha rimarcato –. La baronessa Casey ha riscontrato razzismo istituzionale, misoginia e omofobia, cosa che accetto. Non mi stancherò di sostenere il nuovo commissario e di chiedergli conto del suo operato per la revisione della polizia”. Il ministro dell’Interno, Suella Braverman, ha appoggiato Rowley: “È chiaro che ci siano state gravi carenze culturali e di leadership nella polizia metropolitana… Continuerò a chiedere conto al commissario per ottenere un cambiamento radicale nella cultura della forza”.

