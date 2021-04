Poliziotti multati per assembramento al bar/ Cosenza, bevevano caffè al bancone

Curioso come in Calabria siano stati multati per assembramento… dei poliziotti. Coloro che in effetti dovrebbero controllare che vengano applicate le misure di restrizione anti covid, hanno in realtà trasgredito le regole e sono stati appunto sanzionati con una pena pecuniaria. Un episodio che è stato riportato nel dettaglio dai colleghi dell’edizione online de Repubblica, e che si è verificato in quel di Corigliano-Rossano, una cittadina di circa 70mila abitanti situata nella provincia di Cosenza. Ma scopriamo nel dettaglio quanto accaduto.

Una pattuglia di carabinieri in servizio ha deciso di fermarsi rapidamente a bere un caffè fuori da un locale cittadino, così come impongono le regole anti-covid (la regione Calabria è arancione); peccato però che quando i due militari dell’arma della compagnia locale siano entrati nel locale per ordinare il caffè, abbiano notato che qualcosa non quadrava. Al bancone, infatti, senza mascherine ne tanto meno distanziamento, vi erano una serie di persone, tutte accalcate fra di loro, un vero e proprio assembramento.

POLIZIOTTI MULTATI PER ASSEMBRAMENTO AL BAR: LOCALE CHIUSO

La cosa che ha sorpreso i carabinieri è che a trasgredire non fossero dei comuni cittadini bensì dei poliziotti del commissariato locale, alcuni in borghese perchè in riposo, altri invece in servizio con tanto di divisa d’ordinanza. I carabinieri sono stati quindi costretti ad intervenire, ed hanno dovuto identificare i colleghi delle forze dell’ordine, chiedendo i documenti d’identità e multando li stessi per assembramento. Fra le persone presenti nel bar di Corigliano-Rossano vi era anche un dirigente della sanità locale, anch’egli intento a prendere un caffè in bella compagnia, ma assolutamente vietato in tempo di covid. Purtroppo è andata molto peggio ai titolari del locale, che come da prassi, per aver trasgredito le misure di restrizione anti-contagio, sono stati multati con una pena pecuniaria ed inoltre è stata disposta la chiusura immediata del bar. Speriamo che il gruppo abbia imparato la lezione.

