Poliziotto investe e uccide 17enne in moto/ Positivo all’alcol test: è ai domiciliari

Tragedia sulle strade di Paese (Treviso), dove un poliziotto di 28 anni si trova agli arresti domiciliari a seguito di un incidente mortale nel quale è rimasto coinvolto e che è costato la vita a Davide Pavan, un giovane di soli 17 anni, che al momento dell’impatto con la vettura dell’agente era in sella alla sua moto e stava facendo ritorno presso la sua abitazione. Purtroppo, l’auto del poliziotto e lo scooter dell’adolescente, che provenivano da direzioni opposte, in base ai dettagli fin qui emersi, si sono scontrati e nell’impatto ad avere la peggio è stato proprio quest’ultimo, che è caduto rovinosamente sull’asfalto, riportando ferite di estrema gravità.

Lo schianto sarebbe avvenuto frontalmente all’altezza di una curva (ma il condizionale è più che mai d’obbligo, dal momento che non si hanno ancora certezze sulla dinamica esatta, ndr): il poliziotto, alla guida dell’automobile, è stato trasportato in ospedale con ferite lievi, mentre per il 17enne, soccorso dal 118, non c’è stato nulla da fare. Il ragazzo, che frequentava l’Itis “Max Planck” di Treviso, è morto poco dopo il sinistro e, riferisce “Fanpage.it”, alla scena straziante dei soccorsi “hanno assistito anche i genitori del ragazzo, che erano accorsi sul posto non vedendolo tornare a casa dopo aver accompagnato la fidanzata”.

POLIZIOTTO INVESTE 17ENNE: ERA POSITIVO ALL’ALCOL TEST

Come riferito da “Il Resto del Carlino”, i carabinieri di Montebelluna “stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, cercando di capire quale dei due mezzi abbia invaso la corsia opposta” ed effettuando tutti i rilievi del caso per giungere quanto prima alla verità. Tuttavia, in base agli accertamenti svolti finora, è emerso che il guidatore dell’automobile (il poliziotto 28enne) presentava “un tasso di positività all’alcol superiore ai limiti di legge” e per lui, come anticipato in apertura d’articolo, sono stati disposti i domiciliari.

Ancora “Fanpage.it” riferisce che i due veicoli protagonisti del violento incidente stradale sono stati sequestrati e la salma di Davide Pavan è stata posta a disposizione dell’autorità giudiziaria.











