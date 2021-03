Poliziotto Superpiù/ Su Rete 4 il film con Terence Hill (oggi, 20 marzo 2021)

Poliziotto Superpiù andrà in onda su Rete 4 nella prima serata di oggi, sabato 20 marzo, alle ore 21.20. Si tratta di una commedia fantastica del 1980 diretta da Sergio Corbucci (Rimini Rimini, Il bianco il giallo e il nero, Django) ed interpretato da Terence Hill (Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo, Non c’è 2 senza 4), che aveva già lavorato sul set con Corbucci per alcuni dei film più noti interpretati in coppia con Bud Spencer, Julie Gordon (Blood rage, Illusione mortale), Ernest Borgnine (Quella sporca dozzina, L’avventura del Poseidon, Marty – Una vita da timido) e Joanne Dru (Il fiume rosso, I cavalieri del Nord Ovest, La valle della vendetta). Il film fu realizzato e rpdotto in Italia, ma pensato principalmente per la televisione americana, dove ottenne notevole successo e fu più volte replicato nel corso degli anni ’80.

In arte Nino/ Su Rai 1 il film su Nino Manfredi con Elio Germano

Poliziotto Superpiù, la trama del film

Soffermiamoci per ora sulla trama di Poliziotto Superpiù. Dave Speed (Terence Hill) è un poliziotto di Miami. In missione nella vicina riserva indiana, Dave viene coinvolto in un’esplosione nucleare, ma le radiazioni invece di ucciderlo gli regalano dei superpoteri. Dave decide di utilizzare le sue nuove abilità come poliziotto, catturando numerosi criminali e sventando rapine. I poteri però lo mettono contro il suo diretto superiore, il sergente Dunlop (Ernest Borgnine), e fanno naufragare la sua storia d’amore con la figlia del sergente, Evelyn (Julie Gordon), che vorrebbe legarsi ad un uomo normale. I superpoteri di Dave sono estremamente potenti ma particolarmente inaffidabili, visto che spariscono misteriosamente e senza preavviso, per poi ricomparire poco dopo.

Catlow/ Su Rete 4 il film con Yul Brynner (oggi, 20 marzo 2021)

Dave viene però a sapere di un uomo che aveva ricevuto doni simili ai suoi e decide di iniziare a cercarlo per comprendere la natura e l’origine dei suoi poteri. La sua ricerca però si intreccia con alcuni casi criminali in cui l’uomo sembra essere coinvolto.

LEGGI ANCHE:

L’Era Glaciale/ Video, su Italia 1 il film d'animazione con Scrat

© RIPRODUZIONE RISERVATA