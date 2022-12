Poliziotto superpiù/ Su Rete 4 il film con Terence Hill

Poliziotto superpiù, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Poliziotto superpiù sarà trasmesso in prima serata oggi, 31 dicembre 2022, a partire dalle ore 21.25 su Rete 4. Si tratta di un film comico e di fantascienza prodotto tra USA e Spagna nel 1980 da Josi Konski e diretto da Sergio Corbucci. I ruoli principali della pellicola sono ricoperti da Joanne Dru, Terence Hill, Julie Gordon ed Ernest Borgnine.

Lo chiamavano trinità.../ Su Rete 4 il film con Bud Spencer e Terence Hill

Il film Poliziotto superpiù, noto con il titolo originale Super Fuzz, doveva essere un progetto riservato al territorio statunitense. Al netto del successo in patria, la HBO concesse i diritti per la distribuzione internazionale. Il film Poliziotto superpiù, è inoltre uno dei primi progetti internazionali del grande Terence Hill, riuscito ad emergere per popolarità e talento principalmente in Italia.

Don Matteo 14 è già conferma/ Raoul Bova torna sul set, Terence Hill ancora out?

Poliziotto superpiù, la trama del film

Il protagonista della storia di Poliziotto superpiù narrata dal film è Speed, un poliziotto alle prese con un inconveniente per nulla banale. In seguito ad un tragico incidente, aveva infatti subito una mutazione fisica; durante una missione era stato coinvolto in una rovinosa esplosione di carattere nucleare. In quell’occasione Speed rischiò di perdere la vita, ma quasi per miracolo riuscì a scamparla, anche grazie alle cure puntuali dei medici. Poco dopo però si renderà conto che il contatto con le sostanze radioattive aveva generato qualcosa di incredibile.

Terence Hill tornerà in Don Matteo come Flavio Insinna?/ Il produttore: "Se vuole tornare lo accoglieremo"

Non solo era sopravvissuto, ma aveva maturato dei veri e propri poteri speciali che sarebbero stati certamente utili per la sua florida attività come agente di polizia. Da questo momento in poi la sua carriera, da sempre caratterizzata dall’ombra e dalla scarsa partecipazione in operazioni speciali, sarà ricca di soddisfazione. Il suo nome sarà sempre legato ad imprese incredibili, con i conoscenti increduli dinanzi alle sue stupefacenti qualità. Dopo tanti successi professionali però, un piccolo inconveniente rischia di rovinare la sua ascesa.

Nella medesima occasione scopre infatti il suo unico punto debole in riferimento ai poteri acquisiti; il colore rosso era infatti in grado di creare una sorta di stordimento. Inoltre, a contatto con la tonalità tutte le sue particolari abilità e poteri svanivano nel nulla. Purtroppo anche le bande criminali più temute della città vengono a conoscenza del segreto del protagonista, cercando di utilizzarlo a proprio vantaggio per fronteggiare l’avanzata di Speed. Fortunatamente però, a prescindere dai poteri, il protagonista riuscirà a dimostrare tutto il suo valore e a sgominare la banda di mafiosi, il tutto ricorrendo unicamente alla propria determinazione e coraggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA