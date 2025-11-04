Al TG5 parla il figlio del poliziotto tragicamente ucciso negli scorsi giorni a Torre del Greco, travolto in auto da un SUV: cosa ha detto

Il TG5, il telegiornale di Canale 5, ha intervistato ieri il figlio di Aniello Scarpati, il poliziotto morto la settimana scorsa a Torre del Greco dopo un incidente con un SUV. A bordo del mezzo che ha travolto l’auto della polizia vi era un 28enne che è risultato essere ubriaco e drogato, e dopo lo scontro è rimasto ferito gravemente – anche se si sta riprendendo – il collega Ciro Cozzolino.

“L’ultima frase che ci siamo detti è stata ‘ti voglio bene’”, racconta il figlio del poliziotto morto, che si è detto poi: “Orgoglioso del figlio che sono e del padre che ho avuto. È un eroe”. Ora ha ben in mente cosa vuole fare da grande: “Entrare in polizia è un obiettivo che ora più che mai deve diventare realtà”. Sul suo rapporto con il padre: “Ci stavano momenti in cui mi faceva da padre, ma altri da fratello e altri ancora da amico. La vita mi ha tolto tutto, ma ho una bellissima famiglia e l’amore di Cristo nostro Signore, in cui credeva fermamente anche mio padre”.

POLIZIOTTO UCCISO DA SUV A TORRE DEL GRECO, IL FIGLIO: “HA INDOSSATO LA DIVISA FINO ALLA FINE”

Quindi il figlio di Aniello Scarpati ha concluso dicendo: “La divisa era parte integrante della sua vita, era la sua pelle, era il suo tutto e, anche quel giorno che l’ho visto l’ultima volta, quando già se ne era andato, continuava a indossarla”. Come detto sopra, stanno lentamente migliorando le condizioni fisiche di Ciro Cozzolino, anche perché la cittadina di Torre del Greco ha risposto in massa alla richiesta di donazione di sangue, non soltanto altri militari e altri poliziotti, ma anche cittadini comuni.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno individuato Tommaso Severino, il 28enne alla guida di una BMW X4, che era risultato irrintracciabile per circa 12 ore. Agli inquirenti ha raccontato che non sapeva che Aniello Scarpati fosse morto e di essersi pentito del gesto che aveva fatto. Assieme a lui vi erano altre quattro persone in auto, due quarantenni e due minorenni, e nessuna di loro è risultata essere sul posto una volta che sono arrivati i soccorsi.