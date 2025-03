Il Governo starebbe valutando di proporre una proroga per sottoscrivere la polizza anti catastrofale obbligatoria. Le imprese devono ancora adeguarsi alle condizioni sottoposte obbligatoriamente proprio per far fronte ai possibili e innumerevoli disastri ambientali.

Al momento non è ancora chiaro quanto possa slittare il termine ultimo per assicurare i beni dell’azienda contro le catastrofi naturali. Tuttavia, associazioni come Confesercenti e Confindustria hanno da sempre insistito sul proporre una proroga.

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Il gorilla che ricorda l'importanza di collaborare nel lavoro

Polizza catastrofale obbligatoria per le imprese

Il Presidente dell’Associazione per il territorio nazionale fra le imprese assicuratrici, la polizza catastrofale obbligatoria potenzialmente è pronta per essere sottoscritta. Il Presidente, Giovanni Liverani, ha fatto sapere che anche il costo assicurativo sarà ridotto.

Datalogic: CdA approva i dati economici del 2024/ I dati: 493mln di ricavi, EBITDA Adjusted al 13,1%

La soluzione mira a calmierare i prezzi così da proporlo alle piccole imprese che possono sia adempiere all’obbligo e allo stesso tempo salvaguardare i loro beni da incidenti come ad esempio gli alluvioni e i terremoti.

Fino ad oggi – dichiara sempre il Presidente dell’Ania – l’Italia ha sofferto di sempre meno assicurazioni. Liverani ricorda che si tratta di un territorio a rischio e con conseguenti ripercussioni sia economiche che sociali.

Attenzione ai danni previsti

La Legge prevede l’obbligatorietà di sottoscrivere la polizza contro le catastrofi naturali come ad esempio esondazioni, terremoti, inondazioni, frane e alluvioni. Le imprese coinvolte sono quelle con stabile organizzazione in tutto il territorio nazionale o iscritti al Registro Imprese.

LAMIERA 2025/ Preregistrazioni aperte. Le nuove testimonianze degli espositori

Per poter rientrare tra le clausole garantite occorre analizzare eventuali garanzie accessorie, come ad esempio quelle mirate a coprire eventuali da trombe d’aria, bombe d’acqua, grandine e mareggiate (di per sé escluse).

Al momento l’unico slittamento è previsto per le aziende dedite all’acquacoltura e alla pesca, le quali possono usufruire della proroga entro e non oltre il 31 dicembre di quest’anno.

Sulla natura dell’impresa non sussistono particolari restrizioni, salvo quelle aziende con abusi edilizi e di tipo “agricolo”.

Pur nonostante non vi siano multe in caso di inadempimento, le imprese verrebbero escluse dall’ottenimento del credito e la loro posizione sarebbe gravosa.