Il Senato ha approvato ufficialmente la proroga per sottoscrivere obbligatoriamente le coperture assicurative contro eventi catastrofali. Occorre però prestare attenzione alla differenza in merito alla dimensione dell’azienda, dato che, in base ad essa, variano anche i termini di scadenza.

Le microimprese hanno tempo fino al 1° gennaio prossimo (2026), mentre le medie aziende hanno un tempo più ristretto, visto che dovranno sottoscrivere la copertura entro e non oltre il 1° ottobre di quest’anno (2025). Ricordiamo che il cambiamento da parte del Governo è arrivato all’ultimo minuto, prorogando l’originaria scadenza risalente al precedente 31 marzo.

Coperture assicurative contro eventi catastrofali con scadenze diverse per le imprese

La scadenza per sottoscrivere obbligatoriamente delle coperture assicurative contro eventi catastrofali cambia in base alla dimensione di un’impresa. Se è pur vero che microimprese e medie imprese beneficiano della proroga, lo stesso non si può dire per quelle “grandi”, il cui termine resta al 31 marzo, ma con una tolleranza di 3 mesi (permettendo l’adeguamento senza incorrere in sanzioni).

Il termine di tolleranza specifico per le grandi imprese viene stabilito, dunque, al 30 giugno di quest’anno, non prevedendo sanzioni pur superando il 31 marzo.

È estremamente importante che l’impresa aderisca all’assicurazione contro gli eventi calamitosi, pena l’impossibilità di accedere a bonus e incentivi che potrebbero avere un impatto importante in caso di necessità o esigenze particolari.

Il contenuto del Decreto

Il Decreto che regolamenta le assicurazioni contro gli eventi calamitosi, precisamente il MIMIT numero 18 di quest’anno, prevede uno schema ben definito, riportando i criteri per valutare le varie proposte assicurative, quali beni possono rientrare nella copertura e soprattutto gli indennizzi previsti per legge.

L’obbligo delle assicurazioni contro gli eventi catastrofali ricade su tutte le unità immobiliari che non sono abusive (o in assenza di un titolo edilizio, quando non c’era l’obbligo di averlo), oppure se è stata completata o è ancora in corso una sanatoria.

Per ulteriori conoscenze rimandiamo ai chiarimenti dell’ANIA, in cui vengono specificati quali beni immobili rientrano nella copertura, oltre che il tipo di appartamento da assicurare (ad esempio, è ammesso anche l’uso promiscuo, purché in casa venga realmente esercitata l’attività aziendale).