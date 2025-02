A causa delle ipotesi cui cambiamenti climatici, ora le imprese hanno l’obbligo di sottoscrivere delle polizze contro i disastri naturali. L’ultimo termine utile per adempiere all’onere è il 31 marzo di quest’anno, e vale per tutte le aziende con immobili prescritti, quali: fabbricati, terreni, macchinari e attrezzature di vario tipo.

A decretare l’obbligo è stata l’introduzione del Decreto Milleproroghe, con il protocollo numero 202 e risalente allo scorso anno, 2024. L’unica eccezione che implica lo slittamento della data fino alla fine dell’anno, sono le imprese dedite all’agricoltura e alla pesca.

Polizze contro i disastri naturali obbligatorie, pena l’esclusione da benefit

Sottoscrivere delle polizze contro i disastri naturali è oggigiorno è un adempimento obbligatorio che spetta alle piccole, medie e grandi imprese. I costi dell’assicurazione dipendono da determinati fattori quali: la localizzazione della sede legale (che può trovarsi in un territorio più o meno a rischio) e la dimensione della società.

A dover aderire all’obbligo sono circa quattro milioni di aziende, e mentre si attendono le modalità e si individuano le assicurazioni giuste, il tempo stringe (ad oggi manca quasi un mese). Per far sì che venga sottoscritta l’assicurazione corretta specifichiamo il termine adeguato che sta per “eventi catastrofici naturali”.

Si intendono le esondazioni, le frane, gli alluvioni, i terremoti ed eventuali inondazioni. All’interno del contratto assicurativo è essenziale che la franchigia sia inferiore al 15% rispetto ai danni complessivi, pena l’inadempimento dell’onere con evidenti conseguenze quali: nessuna agevolazione o benefit fiscali per l’azienda.

I beni da tutelare

A seguito dei cambiamenti climatici e delle calamità naturali di gravi entità, con chiari danni già visti in questi ultimi anni, le imprese – pur avente l’obbligo della polizza – possono decidere a loro piacimento la loro compagnia assicurativa, purché nei termini contrattuali proteggano e coprano eventuali danni sulle loro immobilizzazioni materiali regolarmente iscritte in Bilancio, tra cui attrezzatture commerciali e industriali, fabbricati, macchinari, terreni e impianti.

Per chi lo desidera è possibile aggiungere delle assicurazioni supplementari per ad esempio, ricevere un indennizzo a seguito di un eventuale naturale che ha comportato delle perdite economiche.

L’obiettivo – al di là dell’obbligatorietà – è assicurarsi la salvaguardia del patrimonio, evitando ingenti perdite di risorse economiche e aziendali importanti, che si sarebbero riflesse sull’andamento dell’impresario.