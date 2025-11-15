Polmonite interstiziale: cos'è la malattia di Beppe Vessicchio. La patologia colpisce gli alveoli polmonari e la respirazione diventa molto più difficoltosa

È stata la polmonite interstiziale a togliere la vita prematuramente al maestro Beppe Vessicchio, direttore d’orchestra e simbolo di Sanremo, al quale ha partecipato per tantissimi anni. Cos’è la malattia di Beppe Vessicchio, che lo ha strappato alla vita nonostante avesse appena 69 anni, dunque fosse ancora molto giovane? La patologia è una delle versioni della polmonite: molto aggressiva e particolarmente difficile da trattare, spesso porta a delle conseguenze serie per la salute.

Nel caso di Beppe Vessicchio, il maestro d’orchestra era ricoverato addirittura nel reparto di rianimazione del San Camillo di Roma: le sue condizioni si sono purtroppo aggravate fino a portarlo alla morte nel giorno di sabato 8 novembre 2025. La patologia che aveva colpito Vessicchio causa l’infiammazione dell’interstizio polmonare: lo spazio, che si trova all’interno del polmone, viene dunque aggredito.

Polmonite interstiziale: cos’è la malattia di Beppe Vessicchio. Vengono colpiti gli alveoli

La malattia di Beppe Vessicchio causa dunque infiammazione e cicatrizzazione degli alveoli ovvero di quelle piccole sacche d’aria all’interno dei polmoni, che consentono lo scambio di ossigeno e anidride carbonica. Quando questi sono danneggiati diventa ovviamente molto più complicato lo scambio di gas, dunque sarà seriamente compromessa la capacità di respirazione. Per questo, come nel caso di Beppe Vessicchio, si rende spesso necessario il ricovero in rianimazione dove il paziente viene ossigenato artificialmente.

Le cause che possono portare alla polmonite interstiziale sono varie. Può arrivare da batteri o da malattie autoimmuni o ancora dall’esposizione a sostanze chimiche. Non è chiaro, nel caso di Vessicchio, quale sia la causa: quel che è certo è che purtroppo l’organismo del maestro d’orchestra non ha risposto alla terapia nella maniera sperata dai medici, portando al decesso di un uomo molto amato e stimato del mondo della musica e in generale dello spettacolo, dove era molto conosciuto e apprezzato.