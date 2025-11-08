Cos’è la polmonite interstiziale che ha portato via Beppe Vessicchio: sintomi, cause e differenze rispetto alla polmonite comune.

Beppe Vessicchio è morto all’età di soli 69 anni. L’agenzia di stampa ANSA e Adnkronos hanno dato la notizia pochi minuti fa, svelando anche la malattia e la causa morte del musicista: quest’ultimo si trovava ricoverato per polmonite interstiziale all’Ospedale San Camillo di Roma, e purtroppo non c’è stato modo di salvarlo. Oggi andiamo a scoprire di più su questa malattia, cosa la differenzia dalla polmonite comune e perchè il suo trattamento deve essere diverso.

Partiamo prima di tutto dai sintomi: il paziente che soffre polmonite interstiziale si trova a fare i conti con tosse secca, dispnea, astenia e senso di fatica, e spesso febbre. Chiaramente i sintomi possono variare a seconda della gravità della patologia, ma come affermano i medici di Nurse24 si tratta di una forma seria di polmonite. Infatti, quello che provoca è l’ispessimento dell’interstizio polmonare con conseguente infiammazione forte che porta ad avere problemi agli alveoli, ovvero quelle piccole camere d’aria che ci permettono di respirare.

Polmonite interstiziale, si guarisce? Terapia e cura

Quando la polmonite interstiziale diventa acuta si inizia a parlare di Sindrome di Hammam-Rich, dove spesso si crea un edema polmonare che altro non è che quello che si chiama comunemente liquido nei polmoni. La polmonite interstiziale porta alla necrosi delle cellule e le pareti diventano così spesse che per la persona è difficile respirare. In genere, le persone più colpite sono gli ultracinquantenni e chi soffre già di base di una malattia autoimmune e purtroppo, come spiega IHealthYou, nel 70% dei casi arriva il decesso entro 3 mesi dalla diagnosi.

Per quanto riguarda la cura per la polmonite interstiziale, ad oggi non c’è ancora una terapia definitiva se non la prassi che si porta avanti con la polmonite e il supporto respiratorio di ventilazione meccanica (casco e ossigeno). Si aggiunge anche una terapia a base di cortisone ma in molti casi i polmoni arrivano ad essere talmente compromessi da portare il paziente a dover affrontare un trapianto. Chiaramente, bisogna precisare che il decorso della malattia varia in base alle caratteristiche del paziente, al suo stato di salute pregresso e al modo in cui il corpo reagisce alla cura.