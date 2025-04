Nel mezzo della complessa battaglia commerciale innescata dai dazi, delle ancor più complessa trattative sulla pace tra Ucraina e Russia – che per ora sembrano essersi incagliate in un nulla di fatto – e delle sempre ferme critiche agli alleati NATO per le spese sulla Difesa, gli USA hanno dato il via il ridimensionamento della missione in Polonia annunciando l’intenzione di ritirare le truppe statunitensi dalla base di Jasionka che attualmente rappresenta il principale snodo di passaggio per le forniture e gli aiuti occidentali a Kiev: una decisione non da poco, ma che si accompagna anche a rassicurazioni sul fatto che le operazioni nella base di Jasionka in Polonia non saranno interrotte, con le truppe statunitensi impegnate in altre aree polacche.

Partendo dal principio, è bene precisare che la base di Jasionka è situata grosso modo nei pressi della città di Rzeszów a pochi chilometri dal confine tra Polonia e Ucraina con una via diretta che collega alla città di Leopoli, attualmente risparmiata dai combattimenti contro la Russia che si stanno concentrando sul versante Est del territorio ucraino: la base – che di fatto è un aeroporto – è diventata partner ufficiale della NATO e degli USA dal 2022, permettendo il passaggio sicuro in terra ucraina di circa il 95% dell’assistenza militare fornita dai partner occidentali a Kiev.

Secondo la Casa Bianca ridurre l’impegno nella base di Jasionka in Polonia permetterà di risparmiare “decine di milioni di dollari”

Fino a questo momento, a garantire la sicurezza della base in Polonia e a gestire il passaggio dei rifornimenti erano state proprio le truppe statunitensi, operativi nell’area – appunto – già dal 2022 con un capitale umano di circa 10mila soldati: la decisione di dislocare le truppe USA – secondo quanto dichiarato dallo stesso Donald Trump – permetterebbe alla Casa Bianca ci risparmiare svariate “decine di milioni di dollari“; seppur non sia chiara la base del calcolo dato che il ministro della Difesa polacco – Władysław Kosiniak-Kamysz – ha confermato che i soldati statunitensi “rimarranno in Polonia, ma di stanza in luoghi differenti“.

Sempre Kosiniak-Kamysz ha anche confermato che le operazioni a Jasionka non verranno interrotte, sottolineando che ad assumere il comando delle missioni di rifornimento a Kiev sarà assunto “da forze norvegesi, tedesche, britanniche e polacche“; mentre i vertici dell’esercito USA hanno precisato che risparmiando quelle decine di milioni di dollari citate prima permetterà di “ottimizzare le operazioni” per tenere sempre alto “sostegno all’Ucraina e alla NATO”, mettendo anche in chiaro che in ogni caso nella base al confine tra Polonia e Ucraina rimarrà “un’impronta militare statunitense semplificata”.