Polonia può mettere in discussione la sua permanenza nell'Ue dopo sentenza della CGUE sui matrimoni gay? "Non siamo condannati a restarci", avverte il PiS

POLONIA, COSA SUCCEDE DOPO SENTENZA CGUE SU MATRIMONI GAY

È in corso uno scontro politico e istituzionale tra la Polonia e la Corte di giustizia dell’Unione europea per il riconoscimento dei matrimoni gay. Nei giorni scorsi il tribunale ha stabilito che il governo di Varsavia deve riconoscere quelli legalmente celebrati in altri Paesi europei, quando i cittadini rientrano in Polonia, precisando che non vi è l’obbligo di legalizzare i matrimoni omosessuali all’interno del proprio Paese.

Di diverso avviso è il governo polacco, secondo cui l’Europa non può da sola imporre cambiamenti alla legge sul matrimonio, pur riconoscendo che la sentenza è vincolante. Quindi, prima di attenersi alla decisione, vari ministeri polacchi (Esteri, Interno e Giustizia) analizzeranno attentamente la situazione.

Nel frattempo non si è fatta attendere la reazione dell’opposizione conservatrice, in particolare di esponenti del PiS (partito Diritto e Giustizia, di destra nazional-conservatrice), secondo cui la Polonia non dovrebbe accettare automaticamente tutte le richieste dell’Ue, che starebbe andando troppo oltre le sue competenze originarie.

C’è il timore che l’integrazione europea rischi di “mettere in pericolo” i valori cristiani e la visione del mondo polacca. Quindi, ci sono politici che arrivano a mettere in dubbio la permanenza nell’Ue, spiegando che la Polonia dovrebbe restarci solo finché ciò protegge i suoi interessi.

PIS DENUNCIA INGERENZA UE

Il ministro dell’Interno, Marcin Kierwiński, ha insistito sul fatto che la sentenza non violi la sovranità polacca: “Si sono accumulate molte falsità su questa questione. Stanno già emergendo interpretazioni secondo cui l’Ue ci sta imponendo la sua legislazione. No, non può imporci la sua legislazione. La sentenza non può imporre una modifica della legge polacca in materia”.

Invece, per il presidente Karol Nawrocki è evidente l’eccessiva ingerenza europea. Dello stesso avviso è Przemysław Czarnek, vicepresidente del partito PiS, il quale ha affermato che non ci si può aspettare che la Polonia accetti ogni direttiva europea: “Non siamo condannati a far parte dell’Unione europea, l’Unione non è la nostra patria, Bruxelles non è la nostra capitale”.

Czarnek, che è stato ministro dell’Istruzione, ha ricordato che l’Ue è nata come un progetto di pace, finendo però per puntare a un’unificazione che sconfina dai piani originari. Pur riconoscendo che l’adesione all’Ue offre ancora dei vantaggi, ha avvertito: “Se distrugge la nostra visione cristiana del mondo, allora dobbiamo dire NO. Dobbiamo valutare i costi e i benefici”.