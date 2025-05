Con una mossa – per ora – unica a livello europeo, la Polonia ha ottenuto il via libera dalla Commissione UE a impiegare gli avanzi del Recovery Fund (che qui da noi è stato rinominato e italianizzato con la nota sigla PNRR) in scadenza per gli investimenti nella Difesa, utili per raggiungere il piano di riarmo europeo fortemente voluto dalla presidente Ursula von der Leyen e sostenuto anche a gran voce dal presidente americano Donald Trump: una mossa, appunto, unica e che è stata anticipata al quotidiano Politico da una fonte interna al governo della Polonia e da un funzionario della stessa Unione Europea.

Merz minaccia taglio fondi UE alla Slovacchia/ “Violato stato di diritto e allineamento con Orbán e Mosca”

Facendo un passetto indietro prima di arrivare al piano della Polonia, è forse utile ricordare che il Recovery Fund consiste in un ambizioso piano da 648 miliardi di euro messo insieme dalla Commissione per aiutare la ripresa economica dopo la pandemia da Covid: i fondi sono stati distribuiti tra i 27 e, per ottenerli, è necessario completare determinati progetti approvati dalla stessa UE; mentre, dopo diversi anni di onorato servizio, il prossimo 31 dicembre 2026 il progetto scadrà e i fondi non utilizzati o richiesti saranno reimpiegati in altri modi ancora da definire.

Sondaggi Polonia: Trzaskowski al 51% e Nawrocki 49%/ Risalita di 4 punti del PiS in vista del ballottaggio

La Commissione UE verso l’ok al piano della Polonia: i fondi inutilizzati del Recovery Fund dirottati sulla Difesa

Proprio per evitare di lasciare troppi fondi inutilizzati sul piatto, la Polonia, diversi mesi fa, aveva chiesto alla Commissione il via libera a dirottare qualcosa come – rivelano le fonti di Politico citate prima – 6 miliardi di euro dal Recovery Fund tradizionalmente inteso a nuovi progetti di natura difensiva e militare, accelerando sul progetto di riarmo, particolarmente importante per una nazione a due passi dalla (cosiddetta) minacciosa Russia; il tutto mentre la Polonia è attualmente il Paese europeo più vicino all’obiettivo di spesa del 5% del PIL in Difesa, viaggiando attualmente sull’ordine del 4,7 per cento.

UCRAINA/ "Uso di armi occidentali e attacchi russi, c'è una nuova pericolosa linea rossa"

Secondo le fonti di Politico, la Commissione sembra pronta a dare il via libera alla Polonia (con una decisione ufficiale attesa per la giornata di oggi) e quei fondi dovrebbero essere conferiti alla banca per lo sviluppo polacca Gospodarstwa Krajowego, in modo da aggirare il limite temporale del 2026: di fatto, con quei 6 miliardi il governo polacco potrebbe sviluppare progetti civili e militari (come ponti, strade, infrastrutture e rifugi, tra gli altri), ma non per acquistare direttamente armi, dato che si tratta di una circostanza proibita dai regolamenti europei.