Polonia: “Sempre più migranti dalla Bielorussia”/ “Sono i servizi segreti a mandarli”

In Polonia la morsa dei migranti dalla Bielorussia sembra farsi sempre più stretta, attorno ad uno stato che funziona come unico spartiacque tra i paesi filo putiniani e l’Europa, già assediata dalle orde migratorie da circa un anno. Lo scoppio della guerra tra Russia ed Ucraina, infatti, ha portato tantissime persone, specialmente ucraini, ma anche rumeni, serbi, moldavi e indiani, a cercare una via di salvezza nel vecchio continente, che da tempo ha finito lo spazio per l’accoglienza. E proprio in Polonia, appunto, si gioca una partita cruciale, che metterebbe potenzialmente a rischio l’intero sistema europeo, soprattutto se le ondate migratorie si facessero sempre più intense.

La Polonia punta il dito contro i servizi segreti della Bielorussia

Ed insomma, nonostante il muro, i pattugliamenti e i controlli più stringenti e meticolosi, in Polonia i tentativi di accesso da parte di migranti dalla Bielorussia si fanno sempre maggiori. Solamente nella giornata di lunedì, spiega il vice ministro degli interni polacco, Maciej Wasik, all’emittente locale Deutsche Presse-Agentur, si sono registrati ben 135 accessi. Secondo le autorità, che fanno eco al vice ministro, questo aumento della pressione migratoria sarebbe dovuto anche all’arrivo imminente della stagione calda.

I nuovi migranti che hanno provato ad accedere alla Polonia arrivano in larghissima parte da Bangladesh, India, Eritrea ed Etiopia, mentre le autorità hanno dichiarato di aver arrestato cinque ucraini e un moldavo, accusati a vario titolo di essere trafficanti coinvolti nelle rotte illegali. Secondo il vice ministro degli interni, “la pressione al confine sta aumentando” e questo sarebbe dovuto anche in parte all’azione “dei servizi segreti bielorussi. Si tratta di un’azione pianificata”, ha detto, “non c’è spontaneità da parte dei migranti”. Proprio al fine di gestire le crescenti ondate migratorie, appena un anno fa la Polonia ha deciso in tempi rapidissimi di ergere un muro alto quasi 6 metri con la Bielorussia, poi progressivamente chiuso alla circolazione, facendo si che ad ora rimangano aperti solamente 2 valichi.

