POLTERGEIST, RAI 2/ Streaming video del remake del film cult di Tobe Hooper

Poltergeist è "un remake di uno dei capisaldi dell'horror anni 1980, il film affronta l'arduo compito a cuor leggero e senza avere particolari idee nuove da proporre". Rudy Salvagnini boccia il film su MyMovies con due stellette sulle cinque messe a disposizione, forse anche influenzato dal capitolo originale che è un cult senza tempo. Aggiunge: "Remake di Poltergeist – Demoniache presenze, uno dei capisaldi dell'horror anni ottanta, non ha particolari idee nuove da proporre in questa sua rivisitazione. La complessità e la novità del film di Hooper e Spielberg sono sostituite qui da un approccio caratterizzato da superficialità e sbrigatività, come se ci fosse il desiderio di correre verso la conclusione passando attraverso quel po' di lunapark dell'horror consentito dalle circostanze". Il film merita una visione solo ed esclusivamente se grandi appassionati dell'horror in ogni sua salsa.

Il remake del cult di Tobe Hooper

Poltergeist va in onda su Rai 2 oggi, giovedì 6 febbraio, dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola realizzata nel 2015 gli Stati Uniti d’America che è di fatto il remake dell’omonimo film realizzato nel 1982 sempre negli Stati Uniti d’America per una regia di Tobe Hooper. La regia di questa versione 2015 è stata invece affidata a Gil Kenan con la sceneggiatura che è stata rivisitata ed adattata alla nuova versione da David Lindsay – Abaire. La realizzazione è stata resa possibile grazie alla casa cinematografica della Metro-goldwyn-mayer in collaborazione con la Ghost House Pictures, il ruolo di stato invece affidato a Javier Aguirresarobe mentre le musiche della colonna sonora sono di Marc Streitenfeld. Nel cast di questa pellicola sono presenti agli altri Kennedi Clements, Sam Rockwell, Kyle Catlett, Rosemarie DeWitt, Jared Harris e Janes Adams. L’originale è stato a lungo soprannominato “il film che uccide” per le misteriose morti avvenute durante le riprese. L’ultima a spengersi è stata Zelda Rubinestein nel 2010.

Poltergeist, la trama del film

Ecco la trama di Poltergeist. Una famiglia americana per via di alcune questioni legate anche al lavoro del capofamiglia decide di trasferirsi in una nuova villa della periferia dove presto dovranno fare i conti con delle situazioni piuttosto incomprensibili. In particolare all’interno della casa, in qualsiasi momento della giornata, accadono delle situazioni che non possono essere spiegate dal punto di vista logico come ad esempio gli strani rumori che solitamente si sentono nella camera del figlio più piccolo oppure una maniglia di un armadio che dà delle scariche elettriche nonostante non ci sia alcun tipo di contatto elettrico con la rete domestica. Poco alla volta i componenti della famiglia scopriranno che la loro nuova casa è infestata di fantasmi e di anime penitenti alla ricerca di quella che è definita come la pace eterna ma che tuttavia non è stata possibile giacchè la stessa casa è stata costruita sui resti di un antico cimitero. Il problema è che sono state spostate in passato soltanto le tombe mentre le ossa delle varie persone seppellite nella zona sono rimaste proprio sotto la casa. Così i poveri componenti della famiglia si ritroveranno a fare i conti con una situazione molto complicata anche se riusciranno ad avere un contatto diretto con le varie anime grazie al televisore di casa che permette di comunicare incredibilmente con loro. La soluzione a questo genere di situazioni viene offerta da un classico cacciatore di Poltergeist, ossia un cacciatore di anime demoniache che peraltro hanno il potere anche di uccidere le persone ancora viventi. Grazie al supporto del cacciatore riusciranno finalmente a mandare via le anime presenti nella casa e rendere così quella dimora effettivamente un’abitazione normale.

