Polvere di stelle/ Video, su Rete 4 il film di e con Alberto Sordi (23 dicembre)

Polvere di stelle va in onda su Rete 4 a partire dalle ore 23:34 di oggi 23 dicembre 2019. Il film è stato diretto ed interpretato dal grande Alberto Sordi. Partner professionale femminile nel film è Monica Vitti. Nata a Roma da padre romano e da mamma di origine bolognese, la Vitti è stata nel corso della sua quarantennale carriera diretta da registi italiani storici, tra cui Mario Monicelli. É proprio lui che, notandone la voce roca, ne valorizza una verve comica che si tramuterà nel suo connotato principe. Ad interpretare sè stessa è stata invece Wanda Osiris, ricordata per essere stata la prima diva in assoluto dello spettacolo leggero di casa nostra. Il soggetto di “Polvere si stelle” è di Ruggero Maccari, conosciuto per le diverse collaborazioni con Ettore Scola.

Polvere di stelle, la trama del film

La trama di Polvere di stelle si incentra sulla soubrette Dea Dani e sul comico Mimmo Adami. Ennesima tappa della loro tournée artistica è rappresentata dall’Abruzzo, regione italiana all’epoca dei fatti dilaniata dal distruttivo incedere della Seconda Guerra Mondiale. Successivamente all’armistizio, i componenti maschili della compagnia sono fatti prigionieri dalle truppe fasciste, mentre Dea tutela la propria libertà concedendosi ad un federale. Grazie a questo, sia Mimmo che gli altri vengono finalmente liberati. La compagnia può quindi proseguire il cammino verso Bari e la Puglia, dove il loro pubblico è costituito da plotoni composti da soldati statunitensi. Visti i gusti non troppo esigenti di questi, il loro spettacolo ottiene riscontri diffusamente positivi, facendo quindi tappa nel leggendario Teatro Petruzzelli. La mediocrità delle loro esibizioni viene dimostrata nel momento in cui, a seguito della liberazione di Roma, verrà consentito ad altre grandi compagnie di venire a Bari. Mimmo e Dea dovranno quindi fare ritorno nella Capitale, imbattendosi nella continua ricerca di ingaggi e riempendo la propria esistenza della consapevolezza di essere stati ormai dimenticati.

Il trailer di Polvere di stelle





