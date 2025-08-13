Dal regista di Belle & Sebastien, un altro film con protagonista un animale: questa volta un dolce pony e una bimba avventurosa, Elisa de Lambert

Poly, film su Rai 1 diretto da Nicolas Vanier

Mercoledì 13 agosto 2025, Rai 1 propone un emozionante film d’avventura per tutta la famiglia: Poly, in onda in prima serata alle ore 21:30. Si tratta di una produzione cinematografica francese del 2020, diretta da Nicolas Vanier, regista e scrittore francese che ha raggiunto la fama internazionale con il film Il grande Nord del 2004, e ha successivamente firmato altri successi come Belle & Sebastien.

La pellicola è co-prodotta da SND e Bonne Pioche, ed anche il comparto tecnico è di alto livello: le musiche sono composte da Éric Neveux, la fotografia è curata da Christophe Graillot, mentre il montaggio è affidato a Raphaële Urtin.

Il cast principale di Poly è ricco di volti noti del cinema francese: tra i protagonisti troviamo Julie Gayet, attrice di talento e nota anche per essere la compagna dell’ex presidente francese François Hollande. Accanto a lei, François Cluzet, vincitore del Premio César nel 2007 per la sua interpretazione in Non dirlo a nessuno, e Patrick Timsit, attore di origini algerine che ha conquistato il pubblico con il film La crisi! del 1992. A completare il cast, la giovane Elisa de Lambert, che interpreta la piccola Cécile, in quella che è la sua prima esperienza cinematografica.

La trama del film Poly: un piccolo pony è la chiave per la libertà

Ambientato nell’estate del 1964, Poly racconta la delicata e toccante storia di Cécile, una bambina di dieci anni che si ritrova a dover affrontare un cambiamento radicale nella sua vita. Costretta dalla madre Louise a lasciare Parigi, Cécile si trasferisce controvoglia in un tranquillo villaggio nel sud della Francia, immerso nella natura ma lontano da tutto ciò che conosce e ama.

Il distacco dalla città, dagli amici e soprattutto dal padre, partito per un viaggio in Italia, la rende malinconica e chiusa in sé stessa. Nel nuovo ambiente, Cécile fatica ad ambientarsi: la casa le sembra fredda ed ostile, i bambini del posto la prendono in giro e la solitudine diventa sempre più pesante. Tuttavia, la sua vita prende una svolta inaspettata quando un circo itinerante arriva nei pressi del villaggio.

Tra gli animali dello spettacolo, la piccola protagonista nota subito Poly, un piccolo pony dal carattere dolce e vivace, ma visibilmente impaurito e maltrattato dal crudele proprietario del circo. Spinta da un profondo senso di giustizia e da un’empatia spontanea, Cécile decide di aiutare Poly, dando inizio ad una straordinaria amicizia che cambierà la vita di entrambi. Insieme, i due intraprendono una fuga avventurosa tra boschi, sentieri e incontri inaspettati, alla ricerca della libertà e di un luogo dove poter vivere senza paura.