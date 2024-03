Pomella (ad Lactalis) “Posizione dominante? Abbiamo 12% latte italiano”/ “Sì a legge su prezzo da pagare”

«Sul prezzo non sfruttiamo alcuna posizione dominante». Così Giovanni Pomella, amministratore delegato di Lactalis Italia, si difende al Sole 24 Ore dalle accuse del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, secondo cui il gruppo in Italia «ha approfittato della sua posizione dominante con i produttori di latte abbassando il loro reddito». Nell’intervista, ha ricostruito per la prima volta quanto accaduto. Lactalis, infatti, è stata multata dall’Ispettorato repressione frodi del ministero dell’Agricoltura per violazione del decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali per quanto riguarda il prezzo del latte pagato agli agricoltori durante alcuni mesi dell’anno scorso. A denunciarlo era stata Coldiretti lo scorso luglio. La prima sanzione è arrivata la settimana scorsa, poi ne sono seguite altre quattro. Ma il ministro Lollobrigida ha parlato di «100 azioni di carattere amministrativo» contro l’azienda, che ha già annunciato il ricorso al tribunale. Pomella esordisce spiegando come si determina il prezzo del latte che la multinazionale francese paga agli allevatori che riforniscono l’azienda: «Il contratto con i fornitori si rinnova tacitamente ogni anno, salvo disdetta. L’ultimo contratto valido, quello del 2021, rinnovatosi tacitamente nel 2022 e nel 2023, per la determinazione del prezzo del latte prevede un indice che tiene conto di due fattori: la media del prezzo del latte nel resto dei Paesi europei e le quotazioni del Grana Padano, che hanno l’effetto di aumentare il prezzo. Per il 2024, a fine 2023 è stato firmato un nuovo contratto».

Per capire ciò che è accaduto l’anno scorso, per Pomella bisogna partire dal 2022, «che è stato un anno di inflazione e di grande aumento dei costi di produzione per tutti». Nell’aprile 2022 i fornitori e le associazioni di rappresentanza ha chiesto di aumentare velocemente il prezzo del latte contro la rapidità degli aumenti dei costi. «Così, insieme, abbiamo deciso di congelare l’indice e di stabilire mensilmente quale dovesse essere il prezzo di vendita». Visto che nel gennaio 2023 i costi e i prezzi sono scesi, al rinnovo del contratto hanno proposto la sospensione dell’indice e di continuare col metodo delle trattative mensili fino al mese di giugno, «ma con la previsione di incontrarci ad aprile per eventualmente rivedere le modalità di definizione del prezzo».

“LACTALIS NON HA POSIZIONE DOMINANTE IN ITALIA”

Tutte le parti al tavolo accettarono, ma negli incontri di aprile Lactalis ha proposto il ritorno all’indice, «con una versione migliorativa rispetto a quello originario, fino alla fine del 2023 comprendendo anche i mesi di aprile, maggio e giugno». In virtù dell’apertura riscontrata ai tavoli, spiega l’ad Giovanni Pomella al Sole 24 Ore, è stata formalizzata la proposta, ma poi qualcuno si è opposto, il 20% circa. I contratti, comunque, non si sono interrotti, «perché questi fornitori non hanno mai smesso di consegnarci la materia prima e noi ci siamo dichiarati disponibili a nuovi incontri per trovare un accordo sul prezzo». Il manager nell’intervista rimarca che nel settore del latte è consuetudine non formalizzare per iscritto le modifiche contrattuali, ma nei fatti. Infatti, segnala che solo il 30% delle variazioni contrattuali avvengono in forma scritta.

Quando viene fatto notare che forse gli allevatori, che se contrari al nuovo prezzo, si sono sentiti costretti a continuare a vendere il latte a Lactalis, altrimenti non avevano a chi venderlo, Pomella replica con un esempio: «A settembre, per ragioni di redistribuzione del nostro fabbisogno, Lactalis ha disdettato alcuni contratti e mi risulta che tutti gli allevatori coinvolti si siano ricollocati». In merito, invece, alle accuse del ministro Lollobrigida, il manager ricorda che il gruppo – che possiede tra gli altri i marchi Parmalat, Locatelli, Invernizzi e Galbani – «è il primo acquirente di latte in Italia, con una raccolta annua di circa 1,3 miliardi di litri. Si tratta del 12% del latte italiano, è una quota significativa ma non si può parlare di posizione dominante».

“PREZZO PAGATO SOVRAPPONIBILE ALLA MEDIA DI MERCATO”

Giovanni Pomella segnala anche che alcuni fornitori prima hanno respinto la proposta di aprile, poi hanno accettato, stavolta per iscritto, alla stessa, ma a dicembre e valida dall’anno successivo. «Del resto, l’indice che abbiamo proposto di reintrodurre ad aprile era stato modificato rispetto al precedente in modo che la quota agganciata al Grana Padano offrisse un effetto migliorativo sul prezzo. Il risultato è quello che abbiamo dichiarato qualche giorno fa: le modifiche contrattuali proposte da aprile a dicembre 2023 hanno consentito agli allevatori di ricavare 40 milioni di euro in più nel 2023», dichiara l’amministratore delegato di Lactalis Italia al Sole 24 Ore. Riguardo il prezzo del latte al litro pagato dall’azienda, il manager chiarisce che nel 2022 la media è stata di 51 centesimi al litro, l’anno dopo di 52,7 centesimi. «Il prezzo che noi abbiamo pagato ai nostri fornitori è sovrapponibile alla media di mercato».

Pomella sottolinea poi che l’Italia «ha uno dei prezzi più alti d’Europa», infatti in Francia nel 2023 è stato pagato 45 centesimi circa, in Germania sui 46. «L’industria ha bisogno degli allevatori tanto quanto gli allevatori hanno bisogno dell’industria, ma l’Italia deve anche avere una filiera competitiva sull’export». Infine, il manager apre ad una legge come quella che c’è in Francia, la Egalim, che fissa il prezzo del latte in base a criteri come costi e competitività. «Una legge così è sicuramente una cosa su cui si potrebbe ragionare», conclude Pomella.











