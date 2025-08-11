Pomeriggio 5 chiude ufficialmente dopo 17 anni lasciando il posto ad un nuovo talk show condotto da Gianluigi Nuzzi: tutte le novità

L’era di Pomeriggio 5 è definitivamente conclusa. Se l’addio di Barbara D’Urso a Mediaset aveva segnato un punto di passaggio importante per Mediaset, quest’anno lo è l’addio al suo longevo show, che chiude dopo ben 17 anni. La conferma è arrivata nelle ultime ore con un video pubblicato attraverso i canali ufficiali di Mediaset, col quale viene confermato che lo spazio dalle 17 in poi di Canale 5 sarà effettivamente occupato da Gianluigi Nuzzi, come ormai si vociferava da tempo.

Tananai ha una nuova fidanzata?/ Si vocifera di nuovo amore dopo l'ex Sara Marino, ma...

È lui il conduttore del format di informazione che da quest’anno si chiamerà Dentro la notizia, e non più Pomeriggio 5. Nel video pubblicato, è lo stesso Nuzzi ad annunciarlo: “Il titolo non è più una sorpresa: si chiamerà Dentro la Notizia. Insieme entreremo nei racconti, nelle notizie, nei fatti, giorno per giorno. Vi aspetto alle 17, tutti i giorni”, le parole del conduttore.

Andrea Rigonat, marito di Elisa/ La rivelazione spiazzante della cantante: "Era fidanzato con una mia amica"

Stiamo lavorando al nuovo programma d’informazione del pomeriggio di Canale 5. Tante le novità per voi, una possiamo svelarvela, il titolo: Gianluigi Nuzzi ci porterà DENTRO LA NOTIZIA, per raccontarci le storie e i fatti dell’attualità #dentrolanotizia #canale5 @GianluigiNuzzi… pic.twitter.com/F8kss3mI6N — Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 11, 2025

Addio a Pomeriggio 5, arriva Dentro la notizia: cosa tratterà il nuovo talk show

Dentro la notizia rende dunque effettivo il cambiamento voluto da Pier Silvio Berlusconi per la fascia oraria pomeridiana di Canale 5. Se questo cambiamento era già in parte avvenuto con l’edizione di Pomeriggio 5 condotta da Myrta Merlino – che dunque lascia il posto al collega in attesa di nuovi impieghi in Mediaset – con Gianluigi Nuzzi si realizza totalmente. D’altronde, Dentro la notizia darà spazio a “attualità, storie e approfondimenti, con un occhio al sociale e alla politica”, mettendo dunque da parte la parentesi dedicata al costume, alla TV e al gossip. Un cambio di rotta importante, che potrebbe un impatto forte anche dal punto di vista degli ascolti. Non resta che attendere l’esordio del nuovo talk show per scoprirlo.

Scaletta Annalisa - Tutti in Arena, concerto su Canale 5 oggi 11 agosto 2025/ Tutte le canzoni e i duetti