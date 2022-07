Pomeriggio 5 comincerà ad Agosto?/ L’indiscrezione sul programma di Barbara d’Urso…

Pomeriggio 5: la Mediaset prevede forse, per la nuova stagione, un’anticipazione già dal mese di agosto…

Pomeriggio 5 forse inizierà già nel mese di Agosto! È questo il rumors che sta circolando nelle ultime ore sul celebre programma condotto dalla mitica Barbara d’Urso. Pomeriggio 5 è sicuramente uno dei programmi pomeridiani più amati e seguiti della Mediaset, ed è proprio per questo che il pettegolezzo sta circolando velocemente: tra chi arrabbiato perché in vacanza e chi felice perché non vede l’ora dell’inizio, tutti vogliono sapere la verità. La Mediaset ha già confermato Pomeriggio 5 nel palinsesto per la nuova stagione 2022-23. L’inizio del programma, tendenzialmente, cadeva il primo lunedì di Settembre dunque, quest’anno, sarebbe stato il 5 Settembre.

Barbara D'Urso accusata di trash/ Flavia Vento la difende "È l'Italia"

A dare l’indiscrezione di una possibile anticipazione è stato Davide Maggio, sul proprio sito ha infatti scritto: “Ufficialmente il primo giorno di scuola di Barbara D’Urso è fissato per lunedì 5 settembre. Ma a Cologno si mormora di un possibile rientro agostano, c’è addirittura chi si spinge ad ipotizzare lunedì 22 agosto come possibile data di inizio (nella stessa data come DM anticipato riprenderà Una Vita dopo la pausa estiva). Ma ad oggi la situazione è ancora incerta”, quale sarà la verità?

Barbara D'Urso lascia Mediaset? "Non è il momento degli strappi"/ Dagospia svela che…

Pomeriggio 5: perché si vuole anticipare il programma di Barbara d’Urso?

Ma perché la Mediaset dovrebbe anticipare Pomeriggio 5? A quale pro? Innanzitutto, sempre secondo le indiscrezioni di Davide Maggio, quello di Barbara d’Urso non è l’unico programma della Mediaset a essere stato anticipato: “Si comincerebbe lunedì 29 agosto con Quarta Repubblica di Nicola Porro, mentre il 30 sarebbe la volta di Fuori dal Coro con Mario Giordano che tornerebbe 2 settimane prima del previsto. Nella stessa settimana anche il ritorno di Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio”, si legge sul suo sito.

Barbara D'Urso, ricordo straziante di Ivana Trump/ "Era una donna intelligente e..."

La ragione che porterebbe all’anticipazione di tutti questi programmi, tra cui anche Pomeriggio 5, sarebbe di natura politica… A portare alla modifica del palinsesto della Mediaset infatti sarebbero state le previste elezioni politiche di Settembre, che avranno luogo il 25 Settembre. Si pensa dunque che in quel periodo alcuni programmi si interromperanno per dare notizia di queste. In attesa di scoprire se questa indiscrezione troverò conferma, o meno, quello che è certo è che Barbara d’Urso, la regina di Pomeriggio 5, a prescindere dalla data di inizio del programma, di certo non verrà meno ai suoi obblighi e, se fosse anche ad Agosto, varcherà fiera le porte degli studi di Cologno Monzese.











© RIPRODUZIONE RISERVATA