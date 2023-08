Pomeriggio 5, l’account Instagram rimuove dei video con Barbara D’Urso/ La segnalazione dal web

Barbara D’Urso, lo staff social di Pomeriggio 5 cancella i suoi video?

Barbara D’Urso non condurrà più Pomeriggio 5; come già annunciato in questi mesi, al suo posto subentrerà Myrta Merlino pronta a prendere le redini del programma, in onda da settembre. La decisione di Pier Silvio Berlusconi è stata lapidaria e decisa, ma c’è qualcosa che i fan della conduttrice campana non si aspettavano proprio di vedere.

Molti utenti hanno segnalato che dall’account Instagram ufficiale del programma, sono stati rimossi diversi contenuti con protagonista D’Urso. Sarebbe stato eliminato il video di augurio per le vacanze estive e le stories raccolte in una cartella chiamata “Barbara”. A quanto pare, Mediaset sta operando un vera e propria rivoluzione non solo dal punto di vista televisivo ma anche social. Questo tipo di interventi sono capitati anche in precedenza, ma molti affezionati della trasmissione avrebbero voluto conservare il ricordo dell’operato della conduttrice nel programma.

Claudio Brachino, in un’intervista rilasciata ai microfoni di TvBlog, ha preso le parti di D’Urso riguardo la decisione di Mediaset di sostituirla con Myrta Merlino. Branchino e la conduttrice hanno lavorato insieme a Mattino 5, che ha poi dato il ‘la’ per ulteriori progetti televisivi.

“Portai al mattino di Canale 5 i servizi, l’attualità, la politica, i collegamenti, anche nella parte più leggera di Barbara. Da lì nacque un’avventura industriale prima ancora che di genere televisivo” afferma Branchino: “Si è fatta confusione: Barbara, il trash e il genere dell’infotainment sono tre cose diverse. Barbara non corrisponde al trash; il trash è l’eccesso linguistico che può capitare in una stagione, ma a me l’equivalenza infotainment=trash non piace. Contaminare l’informazione con il linguaggio dello spettacolo non significa fare trash. Non tutto il male deriva dall’infotainment. E poi vorrei aggiungere un’altra cosa” precisa il giornalista: “Barbara non ha fatto le cose in clandestinità: tutti vedevano, tutti osservavano, tutti godevano dei suoi ascolti. Le discussioni non sono mancate, per carità, ma identificare tutta Barbara d’Urso con il trash non è giusto. Di trash esistono moltissimi esempi, dentro e fuori Mediaset. Non mi va di nominarli, ma è inutile prendersela solo con Barbara”.

