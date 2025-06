Pomeriggio 5 News chiude i battenti in anticipo a causa dei bassi ascolti: Canale 5 cambia la sua programmazione estiva, ecco come

Brutte notizie per Alessandra Viero: Pomeriggio 5 News, lo spin-off estivo del celebre programma di Canale 5, è stato cancellato. Il format informativo chiude i battenti con largo anticipo a causa del crollo degli ascolti registrato nelle ultime puntate. In particolare, come fa notare Bubinoblog, nella puntata di ieri, in particolare nella seconda parte, gli ascolti sono crollati al di sotto degli 800mila spettatori, registrando uno share del 10,8%. Dati critici, di fronte ai quali Mediaset è dovuta intervenire in modo drastico.

Da qui, infatti, la decisione di chiudere con anticipo Pomeriggio 5 News, che lascia, dunque, Canale 5 ad una nuova programmazione. Il programma andrà comunque avanti ancora per una settimana, chiudendo i battenti il 4 luglio 2025 e dando il via ad un palinsesto estivo rinnovato.

Pomeriggio 5 News chiude i battenti in anticipo: la nuova programmazione di Canale 5 e il futuro del format

Da lunedì 7 luglio, Canale 5 darà ampio spazio alle sue soap di punta, ai film d’amore che, come ogni estate, popolano il pomeriggio di Mediaset, e ovviamente alle vecchie e nuove soap turche. Si partirà, dunque, con l’immancabile appuntamento con Beautiful per poi concludere, dalle 16.45, con i film d’amore di Rosamunde Pilcher. E Pomeriggio 5? L’edizione estiva è chiusa, almeno per quest’anno, definitivamente. Il format tornerà a settembre nella sua forma originale ma privato della sua conduttrice Myrta Merlino, anche lei reduce da ascolti non soddisfacenti. Al suo posto pare, infatti, ci sarà Gianluigi Nuzzi, celebre volto di Quarto Grado e pilastro dell’informazione di Mediaset. Non resta che attendere conferme dai canali ufficiali.

