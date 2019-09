Pomeriggio 5 quando inizia?/ Barbara d’Urso travolta dalla pioggia: “Milano allagata”

Pomeriggio 5 quando inizia? Questa è la domanda che i fan si fanno in queste ore soprattutto quelli convinti che proprio oggi, 2 settembre, avrebbero trovato Barbara d’Urso in tv. Purtroppo non è così visto che, a differenza degli altri anni quando il programma pomeridiano andava in scena a fine agosto o ai primi di settembre, Pomeriggio 5 inizierà lunedì 9 settembre alle 17.10 subito dopo una mini puntata de Il Segreto. Al momento queste sono le rivelazioni fatte da Mediaset nelle ultime ore e la stessa conduttrice ha chiuso con il sole le sue vacanze estive per ritrovarsi immersa nei lavori in corso in quel di Milano. Ma quello che ha trovato al Nord l’amata Carmelita non è solo il lavoro ma anche nuvola e pioggia e proprio quest’ultima oggi potrebbe rovinare i suoi piani. Chi la segue sui social sa bene che ieri la conduttrice è stata in studio per mettere insieme i nuovi progetti ma anche le luci (ormai leggendarie) e i movimenti nel nuovo studio che la attende, ma cosa succederà oggi?

QUANDO INIZIA POMERIGGIO5?

Nelle storie di Instagram Barbara d’Urso ha già mostrato allarmata “Milano allagata, proprio oggi che dovevamo girare i promo”. A quanto pare la conduttrice avrebbe dovuto tornare in scena per mettere insieme i nuovi promo che lanciano il suo programma pomeridiano ma la pioggia potrebbe far saltare qualche progetto soprattutto se le scene sono da girare in esterna. La pioggia fermerà davvero Carmelita? Siamo sicuri di no visto che la napoletana era una forza della natura durante 4 programmi in diretta, immaginiamoci adesso che è tornata bella carica dalle vacanze. La soluzione si troverà o, comunque, avrà sicuramente altro da fare in attesa del sole. Noi, intanto, ricordiamoci che l’appuntamento con Pomeriggio 5 è dal 9 settembre su Canale5 per un’altra stagione di trash!

