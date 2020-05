Pomeriggio 5, uomo si cala i pantaloni in diretta/ L’inviata di Barbara D’Urso…

Pubblicità

Durante i collegamenti in diretta può accadere di tutto e così, nel corso della puntata di Pomeriggio 5 del 5 maggio, un uomo, dopo aver notato la presenza delle telecamere, si è calato i pantaloni mostrando il lato B. Tutto è accaduto durante la prima parte della trasmissione di Barbara D’Urso. La conduttrice era in collegamento con la sua inviata da Milano. La giornalista, precisamente, si trovava all’interno di Parco Sempione per mostrare ai telespettatori di canale 5 la Fase 2 in quella zona del capoluogo lombardo. Il collegamento aveva lo scopo di mostrare il rispetto delle norme di distanziamento sociale previste per contenere i contagi e il lento ritorno alla normalità. All’interno del parco, le telecamere hanno ripreso diverse persone intente a trascorrere del tempo all’aria aperta tra le quali un runner che ha dato vita ad un momento che, in breve, è diventato virale sui social.

POMERIGGIO 5, INCIDENTE CHOC DA BARBARA D’URSO: UOMO SI CALA I PANTALONI DAVANTI ALL’INVIATA

Durante il collegamento con Barbara D’Urso, l’inviata di Pomeriggio 5 ha mostrato le persone sedute alle panchine, ma anche i runner intenti ad allenarsi nel parco. Tra quest’ultimi, un uomo, notando la presenza dell’inviata, mentre camminava si è abbassato i pantaloni mostrando il lato B alle telecamere. L’inviata ha continuato il suo racconto non badando all’incidente che, tuttavia, ha fatto il giro del web. Molti telespettatori, infatti, sono riusciti a cogliere il momento e il video, pubblicato sui social, è diventato immediatamente virale. Il gesto dell’uomo, dunque, sarà stato volontario o il runner avrà deliberatamente abbassato i pantaloni? Ecco il video del momento.

SCUSATE MA COSA HO VISTO pic.twitter.com/Q8uh8nptMe — Trash Italiano (@trash_italiano) May 5, 2020





