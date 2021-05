Pomeriggio 5 va in vacanza, quando torna in onda?/ Barbara D’Urso: “Ci vediamo il…”

Barbara D’Urso, oggi 28 maggio 2021, saluta i suoi telespettatori. Si chiude oggi quella che la conduttrice ha definito “Una meravigliosa edizione di Pomeriggio 5”. Per l’occasione, la D’Urso ha voluto riassumere con alcuni filmati i traguardi raggiunti in questa edizione, ricordando le volte in cui grazie all’intervento di Pomeriggio 5, e con l’aiuto dei telespettatori, sono state migliorate le condizioni di alcune persone comuni in difficoltà. Dalla prossima settimana Pomeriggio 5 lascia dunque spazio a film di carattere romantico e commedie. Ma quand’è che torna in onda Pomeriggio 5? La D’Urso ha già anticipato che non ci vorrà molto al ritorno della sua trasmissione pomeridiana: “Ci vediamo i primi di settembre!”, ha annunciato. Ciò vuol dire che potrebbe tornare in onda il primo lunedì utile, ovvero il 6 settembre. Ricordiamo che Barbara D’Urso tornerà in onda anche la domenica, probabilmente nella seconda di settembre e, dunque, dopo l’ipotetico inizio di Pomeriggio 5. Al momento non è certo in quali modalità tornerà, anche perché si vocifera della possibilità che la D’Urso torni in prima serata e lasci la domenica pomeriggio a Lorella Cuccarini per la conduzione di un nuovo format. Ma, al momento, nulla di certo.

