Paura per la troupe di Pomeriggio 5, vittima di un’aggressione a Cosenza mentre realizzava un servizio sul caso dei bambini maltratti. L’inviato si era recato nei pressi dell’abitazione dei genitori di due bambini ricoverati in ospedale con segni di presunti abusi e maltrattamenti. La procura ha disposto l’allontanamento della mamma, alla quale è stata revocata la responsabilità genitoriale, come stabilito anche per il padre, ma anche la nonna è stata allontanata. Il programma ha anticipato sui social la notizia dell’aggressione alla troupe, spiegando di voler ricostruire tutta la vicenda in puntata.

Fedez e Chiara Ferragni, lei si ‘defila’: “Ciò che sta uscendo non dipende da me”/ Lui ‘punge’ Pomeriggio 5

Infatti, già nell’anteprima la conduttrice Myrta Merlino ha spiegato che “ci sono stati dei colpi” contro il giornalista e la troupe di Pomeriggio 5, precisando che erano davanti alla casa per raccogliere più informazioni sul caso di cronaca. “Un episodio gravissimo“, ha aggiunto la conduttrice, chiarendo che le autorità sono intervenute subito sul posto.

Chiara Ferragni a Pomeriggio 5: “Sono innocente!”/ “Fedez? Nulla di organizzato. I figli possono soffrire”

SPARI CONTRO TROUPE POMERIGGIO 5: LA PAURA DELL’INVIATO

“Oh, ci hanno sparato! Ci hanno appena sparato!“, urla l’inviato di Pomeriggio 5. Poi le immagini mostrano l’arrivo dei carabinieri, che erano stati allertati proprio in seguito agli spari: “Oh, ci hanno sparato al 100% eh!“. Il giornalista ha anche provato a spiegare ai carabinieri la direzione degli spari. “Avete visto qualcuno dalla finestra?“, ha chiesto infatti un militare dell’Arma. “No, abbiamo visto solo i proiettili così! Da dove ci indirizzavano? No, non ho capito. Verso di là! (Sì, sì, sì, quella direzione è questa!“. Sul posto si sono presentate diverse pattuglie di carabinieri, che hanno provveduto ad effettuare una perquisizione all’interno dell’abitazione.

Pomeriggio 5, Patrizia Groppelli: “Fedez e Chiara Ferragni andati dal mio stesso numerologo”/ “Ero disperata”